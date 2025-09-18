यूनिवर्सिटी की रैंक नीचे गिर रही, कोई काम नहीं हो रहा, दीक्षांत में CSA विवि पर जमकर बरसीं राज्यपाल

कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अचानक जमकर बरस पड़ीं। उन्होंने कुलपति से लेकर शिक्षक, वैज्ञानिकों की जमकर क्लास लगाई।

यूपी के कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अचानक जमकर बरस पड़ीं। उन्होंने कुलपति से लेकर शिक्षक, वैज्ञानिकों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय की रैंक नीचे गिर रही है, इसका मतलब है कि यहां कोई काम नहीं हो रहा। पहले आईआईआरएफ रैंकिंग 30 थी और अब 38 हो गई। हॉस्टल के अंदर बाथरूम, टॉयलेट में सीवर का पानी जा रहा है। बच्चे गंदगी में रहने को मजबूर हैं। भवन जर्जर है।

भवन में घास उगी है। गेस्ट फैकल्टी के सहारे कक्षाएं चल रही हैं। नियमित शिक्षक की संख्या कम है और जो है, वे भी काम नहीं कर रहे है। स्विमिंग पूल बंद है लग रहा है यहां सब फिट हो चुके हैं। किसी खेल में प्रतिभाग नहीं किया। कई विभाग ऐसे हैं जिनमें 10 से कम बच्चे हैं। सबसे खराब विभाग डेयरी विभाग है। 500 गाए भैंस हैं लेकिन दुग्ध उत्पादन नहीं होता। शिक्षक और वैज्ञानिकों से कहा, ऑर्गेनिक खेती पर कितना काम किया है। इसका ब्योरा दें। 2 साल पहले ऑर्गेनिक खेती कितनी होती थी और अब कितनी हो रही है। 5 साल में किसानों को कितना जागरूक किया। सिंचाई पर कितना काम किया है, उसका ब्योरा दें।

उन्होंने मंत्री से कहा कि नई पीढ़ी गेहूं कम खा रही है लेकिन फिर भी गेहूं के उत्पादन में हम आगे हैं। जबकि प्रधानमंत्री श्री अन्न को बढ़ावा दे रहे हैं। वैज्ञानिक कोई नया शोध नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि अगले दीक्षांत में ऑर्गेनिक खेती नहीं करने वाले छात्रों को मेडल नहीं दिया जाएगा ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसका इस्तेमाल खुद ही नहीं किया।