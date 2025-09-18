University rankings are plummeting no work being done Governor Anandiben lashed out at CSA University at convocation यूनिवर्सिटी की रैंक नीचे गिर रही, कोई काम नहीं हो रहा, दीक्षांत में CSA विवि पर जमकर बरसीं राज्यपाल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
यूनिवर्सिटी की रैंक नीचे गिर रही, कोई काम नहीं हो रहा, दीक्षांत में CSA विवि पर जमकर बरसीं राज्यपाल

कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अचानक जमकर बरस पड़ीं। उन्होंने कुलपति से लेकर शिक्षक, वैज्ञानिकों की जमकर क्लास लगाई।

Dinesh Rathour कानपुर, प्रमुख संवाददाताThu, 18 Sep 2025 02:32 PM
यूपी के कानपुर में चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अचानक जमकर बरस पड़ीं। उन्होंने कुलपति से लेकर शिक्षक, वैज्ञानिकों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय की रैंक नीचे गिर रही है, इसका मतलब है कि यहां कोई काम नहीं हो रहा। पहले आईआईआरएफ रैंकिंग 30 थी और अब 38 हो गई। हॉस्टल के अंदर बाथरूम, टॉयलेट में सीवर का पानी जा रहा है। बच्चे गंदगी में रहने को मजबूर हैं। भवन जर्जर है।

भवन में घास उगी है। गेस्ट फैकल्टी के सहारे कक्षाएं चल रही हैं। नियमित शिक्षक की संख्या कम है और जो है, वे भी काम नहीं कर रहे है। स्विमिंग पूल बंद है लग रहा है यहां सब फिट हो चुके हैं। किसी खेल में प्रतिभाग नहीं किया। कई विभाग ऐसे हैं जिनमें 10 से कम बच्चे हैं। सबसे खराब विभाग डेयरी विभाग है। 500 गाए भैंस हैं लेकिन दुग्ध उत्पादन नहीं होता। शिक्षक और वैज्ञानिकों से कहा, ऑर्गेनिक खेती पर कितना काम किया है। इसका ब्योरा दें। 2 साल पहले ऑर्गेनिक खेती कितनी होती थी और अब कितनी हो रही है। 5 साल में किसानों को कितना जागरूक किया। सिंचाई पर कितना काम किया है, उसका ब्योरा दें।

उन्होंने मंत्री से कहा कि नई पीढ़ी गेहूं कम खा रही है लेकिन फिर भी गेहूं के उत्पादन में हम आगे हैं। जबकि प्रधानमंत्री श्री अन्न को बढ़ावा दे रहे हैं। वैज्ञानिक कोई नया शोध नहीं कर रहा। उन्होंने कहा कि अगले दीक्षांत में ऑर्गेनिक खेती नहीं करने वाले छात्रों को मेडल नहीं दिया जाएगा ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा जिसका इस्तेमाल खुद ही नहीं किया।

चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) का 27वां दीक्षांत समारोह का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ हुआ। प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विश्वविद्यालय में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 14 अलग-अलग संकायों के मेधावियों को कुलाधिपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आईसीएआर के महानिदेशक डॉक्टर एमएल जाट और विशिष्ट अतिथि के रूप में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख मौजूद रहे। समझ में कुल 649 छात्र-छात्राओं को डिग्रियां प्रदान की गई। कार्यक्रम में स्कूल के छोटे-छोटे बच्चों ने जल ही जीवन है पर नृत्य प्रस्तुत किया। आंगनबाड़ियों को किट प्रदान की गई।

