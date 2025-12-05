फसलों की बेहतर उपज और अच्छी बिक्री के लिए इस जिले में हर साल होती है अनोखी शादी

संक्षेप: लखीमपुर खीरी जिले के निघासन इलाके में हर साल धान की फसल कटते ही एक अनोखी शादी आयोजित होती है, जिसे देखने लोग दूर-दूर से जुटते हैं। यह शादी किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक कुएं और इमली के पेड़ की होती है।

Hindustan Special: यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के निघासन इलाके में हर साल धान की फसल कटते ही एक अनोखी शादी आयोजित होती है, जिसे देखने लोग दूर-दूर से जुटते हैं। यह शादी किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक कुएं और इमली के पेड़ की होती है। परंपरा के अनुसार यह आयोजन गांव की खुशहाली, फसल की बेहतर बिक्री और हरियाली बनाए रखने की कामना के साथ किया जाता है। सहालग की शुरुआत से पहले होने वाली यह रस्म 1960 से लगातार निभाई जा रही है, जिसमें करीब 20 गांवों के लोग बाराती व घराती बनकर शामिल होते हैं।

निघासन तहसील के गांव भैरमपुर में इस अनोखे विवाह का आयोजन बड़े धूमधाम से होता है। कुएं के पक्ष के लोग बारात लेकर इमली के पेड़ के पास पहुंचते हैं। तंबू-कनात सजते हैं, डीजे बजता है और बाराती नाच-गाकर माहौल को उत्सव में बदल देते हैं। खान-पान की पूरी व्यवस्था होती है और ग्रामीण सभी रस्मों को विधि-विधान से निभाते हैं। यह शादी किसी सामान्य आयोजन की तरह नहीं, बल्कि एक सांकेतिक संदेश लिए हुए होती है। किसानों का मानना है कि कुआं पानी का प्रतीक है और इमली हरियाली का। इन दोनों का विवाह क्षेत्र में जल-संरक्षण, हरियाली और अच्छी फसल के स्थायी संबंध का प्रतीक माना जाता है।

1960 से निभाई जा रही है परंपरा भैरमपुर निवासी जग्गनाथ यादव बताते हैं कि यह परंपरा उनके गांव के खुशीराम यादव ने 1960 में शुरू की थी। परिवार में संपत्ति बंटवारे के बाद कुआं एक बेटे और बाग में लगी इमली दूसरे बेटे के हिस्से में आई। कुछ दिन बाद पुराने पेड़ के सूख जाने पर नए इमली के पौधे को रोपा गया और तभी से इस अनोखी शादी की रीति चली आ रही है। ग्रामीण बताते हैं कि इसमें छेई, रतिजगा, तेल पूजन, मैन, द्वारचार और भोज तक की सभी रस्में ठीक वैसे ही होती हैं, जैसे किसी पारंपरिक ग्रामीण शादी में होती हैं।