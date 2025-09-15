unique trick has been found to deal with traffic jam in Banaras, if you go in the wrong lane, tyre will burst बनारस में जाम से निपटने को निकाली अनोखी तरकीब, गलत लेन में गए तो फट जाएगा टायर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बनारस में जाम से निपटने को निकाली अनोखी तरकीब, गलत लेन में गए तो फट जाएगा टायर

बनारस में जाम से निपटने के लिए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन कई प्रयोग कर रहा है। अब ऐसा प्रयोग किया गया है जिससे अगर किसी ने गलत लेन में जाने की कोशिश की तो उसका टायर ही फट जाएगा। इसके साथ ही रेड लाइट जंप करने पर सिटी कंट्रोल कमांड सेंटर से चालान होगा।

Yogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, वाराणसीMon, 15 Sep 2025 03:17 PM
वाराणसी यानी बनारस की साड़ी, लंगड़ा आम, यहां की गलियां, मिठाइयों के साथ ही जाम भी एक तरह से प्रसिद्ध ही है। बिना जाम के झाम में फंसे किसी तीर्थयात्री या पर्यटक की यात्रा पूरी नहीं होती है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद से तो तीर्थ यात्रियों की संख्या में कई गुना की बढ़ोतरी हो चुकी है। ऐसे में तमाम सड़कें चौड़ी की जा रही हैं। फ्लाइओवर का जाल बिछाया जा रहा है। इसके बाद भी जाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जाम से निबटने के लिए ट्रैफिक पुलिस और प्रशासन ने अब अनोखी तरकीब निकाली है। सड़कों पर टायर किलर का प्रयोग शुरू किया है। गलत लेन में घुसते ही यह टायर किलर गाड़ियों के टायर फाड़ देगा। इसके साथ ही चौराहे पर रेड लाइट जंप करने पर सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर से चालान की व्यवस्था भी शुरू कर दी गई है। कई अन्य प्रयोग भी किए जा रहे हैं।

टायर किलर का प्रयोग कुछ समय पहले ही चालू हुए फुलवरिया फ्लाईओवर पर किया गया है। यह फ्लाईओवर बनारस का अब सबसे व्यस्त फ्लाईओवर बन गया है। बाबतपुर एयरपोर्ट से बीएचयू या शहर में आने के लिए इसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। ऐसे में यहां जाम की समस्या भी बढ़ रही है। एडीसीपी ट्रैफिक अंशुमान मिश्रा ने बताया कि सेन्ट्रल जेल से फुलवरिया होते हुए वाहन आगे बढ़ते हैं। अमूमन जिन वाहनों को बौलिया जाना होता है, वे यू-टर्न लेकर बौलिया से आने वाले लेन में घुस जाते हैं। जबकि यह लेन केवल बौलिया से फ्लाईओवर पर आने के लिए है।

यू-टर्न लेने के दौरान अक्सर दोनों लेन जाम हो जाते थे। इसे रोकने के लिए यू-टर्न वाली जगह पर अब टायर कीलर प्रयोग के तौर पर लगवाया गया है। ऐसे वाहन जो फुलवरिया फ्लाईओवर से बौलिया तिराहे की तरफ गलत लेन का प्रयोग करेंगे उनके टायर खुद फट जाएंगे। उन्हें अगर बौलिया जाना है तो लहरतारा चौराहा होते हुए जाना होगा।

कैसे काम करता है टायर किलर

टायर किलर को स्पाइक्स भी कहते हैं। यह हाइड्रोलिक चालित चैंबर पर काम करता है। इसके आगे बेहद नुकीले होते हैं। अगर कोई सही दिशा में आता है तो नुकीले स्पाइक्स नीचे चले जाते हैं और गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होता है। जबकि उल्टी दिशा में अगर कोई गाड़ी आती है तो नुकीले स्पाइक्स गाड़ी के टायर में घुस जाते हैं और टायर को फाड़ देते हैं। यह स्पाइक्स आटोमैटिक या रिमोट संचालित दो तरह के होते हैं।

रेड लाइट जंप करते ही चालान

उन्होंने बताया कि सिटी कमांड कंट्रोल सेंटर की ओर से मलदहिया चौराहे पर रेड लाइट जंप का चालान शुरू कर दिया गया है। शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 93 स्थानों पर साइन बोर्ड लगवाया गया है। इसके साथ ही गति में बाधा बनने वाले 86 कटों को बन्द कराया गया है। मुंबई के तर्ज पर आटो एवं ई-रिक्शा के लिए पांडेयपुर, इंग्लिशिया लाइन, कचहरी, मछली मंडी आदि स्थानों पर अलग लेन बनाया गया है।

नमो घाट पर वन-वे

राजघाट पुल के बाएं से नमो घाट जाने के लिए वाहनों के आवागमन से जाम लगता था। अब इसे वन-वे कर दिया गया है। वाहन केवल नमो घाट के लिए जा सकेंगे। इन वाहनों को निकलने के लिए घाट किनारे की सड़क से होते हुए भैंसासुर घाट निकलकर भदऊ चुंगी की ओर जाना हाोग। वहीं, ट्रैफिक पुलिस दुर्गाकुंड, पद्मश्री चौराहा, दयाल टावर मार्ग पर भी वन-वे शुरू करेगी।

