जयंत चौधरी एक बार फिर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बोले- ये दल केवल परिवार के लिए नहीं...

जयंत चौधरी एक बार फिर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बोले- ये दल केवल परिवार के लिए नहीं...

संक्षेप: केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को एक बार फिर रालोद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। रविवार को मथुरा में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में ये घोषणा की गई। इस दौरान हुई सभा में उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत के बहाने विपक्षियों को सबक भी याद दिलाए। 

Sun, 16 Nov 2025 09:13 PMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, मथुरा
केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को एक बार फिर राष्ट्रीय लोकदल का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। रविवार को कोसीकलां स्थित अनाजमंडी में हुए राष्ट्रीय अधिवेशन में ये घोषणा की गई। इस दौरान हुई सभा में उन्होंने बिहार में एनडीए की जीत के बहाने विपक्षियों को सबक भी याद दिलाए। इस मौके पर जयंत ने कहा कि बिहार चुनाव महिला सशक्तीकरण का प्रमाण है। एनडीए ने किसान, मजदूरों की विचारधारा को लेकर चुनाव लड़ा और बंपर जीत हासिल की। उधर विपक्ष को मुंह की खानी पड़ी। इसका कारण सिर्फ विपक्ष के पास कोई विचारधारा का न होना है। कोई भी पार्टी बिना विचारधारा के चुनाव मे विजयी नही हो सकती।

उन्होंने कहा कि किसान, मजदूर, गरीब की बात करना ही लोकदल की पहचान है। आज का युवा जो राजनीति करना चाहता है,वो चैधरी चरण सिंह के आदर्श एवं लोकदल के इतिहास को जानकर ही राजनीति करे। चौधरी चरणसिह और चौधरी अजित सिंह ने आगामी पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए किसान, मजदूर. कमेरे (कामगारों) की राजनिति की। उन्होंने अधिवेशन के दौरान रालोद कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि ये दल केवल उनके परिवार के लिए नहीं है। तीन साल बाद किसी अच्छे नेता को तैयार कर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए, यही मेरी इच्छा है। इससे पहले उन्हें 14 प्रदेशों के अध्यक्षों और पदाधिकारियों ने सर्वसम्मति से एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना।

चौ. चरण सिंह की पुण्यतिथि पर रोपेंगे सवा करोड़ पौधे

जयंत चौधरी ने कहा कि 2027 में आने वाली चौधरी चरण सिंह की 125वी पुण्यतिथि पर ग्राम पंचायत की खाली जमीनों पर वन वाटिका लगाई जाएंगी, जिसमें सवा करोड़ पौधों का रोपण कर पर्यावरण को शुद्व करने का कार्य किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने किसानों के गन्ने का मूल्य 400 रुपये प्रति क्विंटल किया है, जिससे किसानों को लाभ मिला है। अब छाता शुगर मिल की समस्या का समाधान होना चाहिए।

मथुरा में तीसरी बार अधिवेशन

पूर्व मंत्री ठाकुर तेजपाल सिंह ने कहा कि ब्रज में तीसरी बार रालोद को राष्ट्रीय अधिवेशन मथुरा में करने का मौका मिला है। वर्ष 1971 में मथुरा के चौक बाजार के गांधी पार्क में, दूसरा 1982 मे वृंदावन के फोगला आश्रम में और तीसरा अधिवेशन कोसीकलां मे आयोजित हुआ है। उन्होंने कहा कि चौधरी अजित सिंह ने किसानों पर लगने वाले इनकम टैक्स को नहीं लगने दिया।

