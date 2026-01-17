24 जनवरी को यूपी दिवस कार्यक्रम का उद्घाटन करने आ सकते हैं अमित शाह, जाएंगे प्रेरणा स्थल

संक्षेप: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जनवरी को यूपी आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह यूपी की राजधानी लखनऊ में आधिकारिक उत्तर प्रदेश दिवस उत्सव की अध्यक्षता करेंगे। इस बारे में हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 24 जनवरी को यूपी आने वाले हैं। कहा जा रहा है कि अमित शाह यूपी की राजधानी लखनऊ में आधिकारिक उत्तर प्रदेश दिवस उत्सव की अध्यक्षता करेंगे। इस बारे में हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। ये भी कहा जा रहा है कि 24 जनवरी को लखनऊ दौरे पर अमित शाह राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल आयेंगे। अभी उनका प्रोग्राम डिटेल जारी नहीं किया गया है। वहीं, प्रदेश सरकार फिलहाल उनको आमंत्रित करने की तैयारी में लग गई है।

बता दें कि 24 जनवरी को यूपी दिवस के कार्यक्रम नवनिर्मित राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर आयोजित किए जाएंगे। 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया था। पहली बार यूपी दिवस का मुख्य कार्यक्रम प्रेरणा स्थल पर आयोजित किया जाना है। प्रशासन जहां एक ओर कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है वहीं गृह मंत्री अमित शाह को भी बुलाने की तैयारी जारी है। इस बार यूपी दिवस के कार्यक्रम ‘विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश’ थीम पर आधारित होंगे। कार्यक्रमों का लाइव प्रसारण सभी जिलों में किया जाना है।

लखनऊ स्थित राष्ट्रीय प्रेरणा पर यूपी दिवस के मुख्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इसके अलावा जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित होंगे। अगल-अलग जिलों में उप्र की विकास यात्रा से जुड़ी प्रदर्शनियां, सरकारी योजनाओं के स्टाल, ओडीओपी उत्पादों की प्रदर्शनी व विक्रय, जीआइ टैग उत्पादों का ट्रेड शो तथा ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ के उत्पादों का प्रदर्शन किया जाएगा। मिशन शक्ति, नवाचार और वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी।