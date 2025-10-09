केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह 6 बजे की रामलला की आरती, कुबेरेश्वर महादेव के किए दर्शन
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार की सुबह अयोध्या में रामलला की श्रृंगार आरती में हिस्सा लिया। अपने परिवार के साथ सुबह 5:45 बजे राम मंदिर पहुंची वित्त मंत्री ने आधे घंटे हुई विशेष आरती में हिस्सा लिया। बुधवार को दक्षिण भारत के तीन संतों की प्रतिमाओं के अनावरण कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची निर्मला सीतारमण में रात्रि विश्राम के बाद राम मंदिर पहुंची।
आरती के बाद उन्होंने परकोटा के सभी मंदिरों में भी दर्शन पूजन किया। इसके बाद राम मंदिर परिसर में ही कुबेरेश्वर महादेव और जटायु राज के भी दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने ट्रस्ट के सदस्यों के साथ मंदिर की एक-एक बारीकियों का अवलोकन किया। वित्त मंत्री परिवार समेत दोपहर 2:00 बजे दिल्ली रवाना होगी।
मां सरयू की भव्य आरती में शामिल हुईं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
अयोध्या के पावन सरयू तट पर भव्य आरती में निर्मला सीतारमण ने हाथ जोड़कर भाग लिया और दीपों की रोशनी में तट पर बजते शंख और घुंघरू की ध्वनि के बीच भक्ति और शांति का अनुभव किया। उन्होंने हाथ में थाली उठाकर दीपों का संचालन किया और गंगा-जैसे पावन सरयू के जल में दीपों को प्रवाहित करते हुए मन की शुद्धि और आशीर्वाद की कामना की। आरती के दौरान घाट पर उपस्थित श्रद्धालु भी मंत्रोच्चारण और भजन-कीर्तन में सम्मिलित हुए, जिससे सरयू तट पर एक दिव्य और आध्यात्मिक वातावरण बन गया। इस दौरान सीतारमण के माता-पिता भी मौजूद रहे, जिससे यह पल और भी भावनात्मक हो गया।
अयोध्या में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला का भव्य स्वागत
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम की नगरी अयोध्या में बुधवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और कृषि मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गरिमामय स्वागत किया। स्वागत के दौरान वाद्ययंत्रों की पारंपरिक धुनों ने अयोध्या की सांस्कृतिक आत्मा को स्पंदित कर दिया। बुधवार को ही सायं चार बजे केन्द्रीय मंत्री सीतारमण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दक्षिण भारत के तीन महान संगीतज्ञों संतों त्याग राज स्वामी गल, पुरंदर दास और अरुणाचल कवि की मूर्तियों का अनावरण किया।