केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के बीच लगाई चौपाल, खटिया बनी मंच; जानें क्या बोले शिवराज

संक्षेप: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को गोरखपुर के चौरी चौरा के डुमरी खुर्द में चौपाल लगाई। उन्होंने किसानों को संबोधित किया। शिवराज के कार्यक्रम में मंच खटिया का बना था। चौपाल में UP के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को गोरखपुर में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने किसानों के बीच चौपाल लगाई थी। इस दौरान खटिया का मंच बना। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए उन्हें देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ और आत्मा बताया। चौपाल में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह सहित कई नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने सबसे एकीकृत खेती के प्रयासों में जुटने का आह्वान किया।

गोरखपुर के ऐतिहासिक चौरी-चौरा के डुमरी खुर्द में आयोजित इस चौपाल में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान देश के आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ और आत्मा हैं। किसानों एकीकृत खेती के प्रयास करने होंगे। जिससे उनकी आय बढ़ सके। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश की सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संजीदा है।

उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने धान, गेहूं, दलहन के साथ किसानों को मछली पालन, पशुपालन, बकरी पालन और मधुमक्खी पालन पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने मसूर के साथ मोटे अनाज की खेती पर जोर देते हुए कहा कि किसानों के हित गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपये किया गया है। इसी तरह चना का समर्थन मूल्य 225 रुपये बढ़ाया गया।