union agriculture minister held a meeting with farmers using a cot as a stage find out what shivraj said
केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के बीच लगाई चौपाल, खटिया बनी मंच; जानें क्या बोले शिवराज

संक्षेप: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को गोरखपुर के चौरी चौरा के डुमरी खुर्द में चौपाल लगाई। उन्होंने किसानों को संबोधित किया। शिवराज के कार्यक्रम में मंच खटिया का बना था। चौपाल में UP के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे।

Sat, 18 Oct 2025 02:01 PMAjay Singh वरिष्ठ संवाददाता, गोरखपुर
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार को गोरखपुर में अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने किसानों के बीच चौपाल लगाई थी। इस दौरान खटिया का मंच बना। केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों को संबोधित करते हुए उन्हें देश की अर्थ व्यवस्था की रीढ़ और आत्मा बताया। चौपाल में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह सहित कई नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने सबसे एकीकृत खेती के प्रयासों में जुटने का आह्वान किया।

गोरखपुर के ऐतिहासिक चौरी-चौरा के डुमरी खुर्द में आयोजित इस चौपाल में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसान देश के आर्थिक व्यवस्था की रीढ़ और आत्मा हैं। किसानों एकीकृत खेती के प्रयास करने होंगे। जिससे उनकी आय बढ़ सके। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश की सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर संजीदा है।

उनकी आय बढ़ाने के लिए सरकार हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने धान, गेहूं, दलहन के साथ किसानों को मछली पालन, पशुपालन, बकरी पालन और मधुमक्खी पालन पर जोर दिया। कृषि मंत्री ने मसूर के साथ मोटे अनाज की खेती पर जोर देते हुए कहा कि किसानों के हित गेहूं का समर्थन मूल्य 160 रुपये बढ़ाकर 2585 रुपये किया गया है। इसी तरह चना का समर्थन मूल्य 225 रुपये बढ़ाया गया।

चौपाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उत्तर प्रदेश में किसानों की बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों और राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के कामों की तारीफ की। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया। चौपाल में उप निदेशक कृषि धनंजय सिंह और कृषि विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। कृषि मंत्री ने सबसे किसानों और खेती किसानी की बेहतरी के लिए जी-जान से जुट जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में किए जा रहे सभी अच्छे प्रयासों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। देश में किसान और खेती-किसानी की स्थिति दिन ब दिन अच्छी हो रही है।

