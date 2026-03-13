युवती की आत्महत्या का जिम्मेदार वर्दीवाला होगा बर्खास्त, मोबाइल से मिले लिवइन के कई प्रमाण

आगरा जिले के ताजगंज थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर जेबी गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फैशन डिजाइनर युवती की खुदकुशी के मामले में प्रथम दृष्टया पुलिस ने उसे दोषी माना है। इसी आधार पर उसकी बर्खास्तगी की फाइल खोली गई है।

यूपी के आगरा जिले के ताजगंज थाने में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर जेबी गौतम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फैशन डिजाइनर युवती की खुदकुशी के मामले में प्रथम दृष्टया पुलिस ने उसे दोषी माना है। इसी आधार पर उसकी बर्खास्तगी की फाइल खोली गई है। विभागीय जांच के बाद आरोपित की वर्दी भी छिन सकती है। चार साल से वह युवती के साथ लिवइन में रह रहा था। शादी का झांसा देकर शरीरिक शोषण किया। शादी से इनकार पर युवती ने खुदकुशी की थी।

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सदर थाने में आरोपित मुख्य आरक्षी जेबी गौतम के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। पुलिस ने उसे गुरुवार को ही जेल भेज दिया था। युवती के वीडियो को अहम साक्ष्य माना जा रहा है। जिसमें वह अपनी मौत के लिए जेबी गौतम को जिम्मेदार ठहरा रही है। यह वीडियो युवती ने खुद बनाया था, ताकि मरने के बाद पुलिस को ठोस साक्ष्य मिल सके। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया कि इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया गया है। विवेचक को निर्देशित किया गया है कि आरोपित पुलिस कर्मी के खिलाफ ठोस साक्ष्य जुटाए जाएं। ताकि, उसे सजा भी कराई जा सके। यह मामला महिला अपराध से संबंधित है। आरोपित पुलिस वाला है, इसलिए और गंभीर हो गया है। इस मामले में बर्खास्तगी की कार्रवाई तक की जाएगी। फाइल खोल दी गई है। जांच के बाद यह कार्रवाई की जाएगी।

क्या है पूरा मामला मूलरूप से सहावर, कासगंज निवासी युवती फैशन डिजाइनर थी और पति से अलग रह रही थी। इसी दौरान उसके प्रेम संबंध कानपुर देहात निवासी सिपाही जे.वी. गौतम से हो गए। वह आगरा जिले के थाना ताजगंज में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर तैनात था। पिता का आरोप है कि सिपाही ने शादी का वादा कर बेटी को ताजगंज क्षेत्र में किराये के मकान में अपने साथ रखा हुआ था। आरोपित के परिजनों को भी दोनों के संबंध की जानकारी थी। कुछ समय पहले सिपाही ने शादी से साफ इंकार कर दिया। परिजनों ने काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं माना। इससे युवती तनाव में रहने लगी और गुमसुम हो गई। बुधवार दोपहर वह सदर के सैनिक नगर में रहने वाली अपनी बहन के घर पहुंची। रात में बहन बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी, जबकि युवती अलग कमरे में थी। रात करीब 12:30 बजे बहन कमरे में पहुंची तो युवती को पंखे से लटका देखा। वह घबरा गई और चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा।

चार वर्ष से साथ रह रहे थे मृतका के पिता का आरोप है कि आरोपित सिपाही पिछले चार वर्ष से उनकी बेटी के साथ रह रहा था। शादी का झांसा देकर उसका शोषण करता रहा। बाद में झगड़ा करने लगा और शादी से इंकार कर दिया। बेटी लगातार उसे मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन वह नहीं माना।