कानपुर के चर्चित वकील के धंधों में काली कमाई खपाते थे पुलिसवाले, SIT को मिले अहम दस्तावेज

रेप के फर्जी केस दर्ज करवाकर लोगों से वसूली करने और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के मामले में सांसद अशोक रावत ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को पत्र भेजा था। इसके साथ ही अन्य जिलों के आधा दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने भी ऐसी ही शिकायत लिखित में पुलिस आयुक्त से की थी।

यूपी के कानपुर के चर्चित वकील के धंधों में तमाम लोगों की काली कमाई लगी है। इसमें केडीए, राजस्व के साथ ही कई वर्दीधारी (पुलिसवाले) भी शामिल हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त, होटल, कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे कई कामों में यह काली कमाई लगाकर एक नंबर में बदली जाती है। एसआईटी को ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जो इस बात को बखूबी साबित कर रहे हैं। फिलहाल एसआईटी जांच में जुटी है।

रेप के फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर लोगों से वसूली करने और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के मामले में सांसद अशोक रावत ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को पत्र भेजा था। इसके साथ ही अन्य जिलों के आधा दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने भी ऐसी ही शिकायत लिखित में पुलिस आयुक्त से की थी। डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में 3 मार्च 2025 को एसआईटी का गठन किया गया। पिछले पांच महीने में एसआईटी के पास 54 शिकायतें जमीनों पर कब्जे और झूठे रेप केस दर्ज कराने की आई हैं। इसमें से आठ केस चर्चित वकील से जुड़े हैं। शिकायतों के क्रम में हुई जांच के दौरान एसआईटी को जो दस्तावेज मिले हैं, वह चौंकाने वाले हैं।

इंस्पेक्टर से सीओ बने पांच पुलिसवालों के लेनदेन और मिलीभगत के प्रमाण एसआईटी को मिले हैं। एसआईटी को यह जानकारी भी मिली है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी वर्दीधारियों के परिजन शामिल हैं। किसी ने पत्नी तो किसी ने साले व रिश्तेदारों के नाम पर कंपनी में निवेश किया है। एसआईटी प्रभारी एसएम कासिम आबिदी के मुताबिक कई शिकायतें मिली हैं जिनकी जांच चल रही है। शिकायतों में कई आरोप गंभीर हैं। शिकायतों से संबंधित दस्तावेज राजस्व, निबंधन विभाग और केडीए से रिपोर्ट के साथ मांगे गए हैं।