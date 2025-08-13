uniformed men used to spend black money in business of Kanpur s famous lawyer sit got important documents कानपुर के चर्चित वकील के धंधों में काली कमाई खपाते थे पुलिसवाले, SIT को मिले अहम दस्तावेज, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
कानपुर के चर्चित वकील के धंधों में काली कमाई खपाते थे पुलिसवाले, SIT को मिले अहम दस्तावेज

रेप के फर्जी केस दर्ज करवाकर लोगों से वसूली करने और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के मामले में सांसद अशोक रावत ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को पत्र भेजा था। इसके साथ ही अन्य जिलों के आधा दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने भी ऐसी ही शिकायत लिखित में पुलिस आयुक्त से की थी।

Ajay Singh प्रमुख संवाददाता, कानपुरWed, 13 Aug 2025 12:47 PM
यूपी के कानपुर के चर्चित वकील के धंधों में तमाम लोगों की काली कमाई लगी है। इसमें केडीए, राजस्व के साथ ही कई वर्दीधारी (पुलिसवाले) भी शामिल हैं। जमीनों की खरीद फरोख्त, होटल, कंस्ट्रक्शन कंपनी जैसे कई कामों में यह काली कमाई लगाकर एक नंबर में बदली जाती है। एसआईटी को ऐसे कई दस्तावेज मिले हैं जो इस बात को बखूबी साबित कर रहे हैं। फिलहाल एसआईटी जांच में जुटी है।

रेप के फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर लोगों से वसूली करने और सरकारी जमीनों पर कब्जा करने के मामले में सांसद अशोक रावत ने पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को पत्र भेजा था। इसके साथ ही अन्य जिलों के आधा दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधियों ने भी ऐसी ही शिकायत लिखित में पुलिस आयुक्त से की थी। डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में 3 मार्च 2025 को एसआईटी का गठन किया गया। पिछले पांच महीने में एसआईटी के पास 54 शिकायतें जमीनों पर कब्जे और झूठे रेप केस दर्ज कराने की आई हैं। इसमें से आठ केस चर्चित वकील से जुड़े हैं। शिकायतों के क्रम में हुई जांच के दौरान एसआईटी को जो दस्तावेज मिले हैं, वह चौंकाने वाले हैं।

ये भी पढ़ें:कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश की मुश्किलें बढ़ीं, BJP नेता को सताने लगा जान का डर

इंस्पेक्टर से सीओ बने पांच पुलिसवालों के लेनदेन और मिलीभगत के प्रमाण एसआईटी को मिले हैं। एसआईटी को यह जानकारी भी मिली है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी वर्दीधारियों के परिजन शामिल हैं। किसी ने पत्नी तो किसी ने साले व रिश्तेदारों के नाम पर कंपनी में निवेश किया है। एसआईटी प्रभारी एसएम कासिम आबिदी के मुताबिक कई शिकायतें मिली हैं जिनकी जांच चल रही है। शिकायतों में कई आरोप गंभीर हैं। शिकायतों से संबंधित दस्तावेज राजस्व, निबंधन विभाग और केडीए से रिपोर्ट के साथ मांगे गए हैं।

ये भी पढ़ें:कानपुर में वकील अखिलेश दुबे की क्यों हो रही इतनी चर्चा? चल रहा था कौन सा खेल

आईपीएस का नाम भी पता और मगरमच्छ का भी : विधायक

अखिलेश दुबे के मामले में गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर ने सनसनीखेज खुलासा किया है। एक पत्रकार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने दावा किया कि अखिलेश दुबे से जुड़े सभी आईपीएस के नाम उन्हें पता हैं। इसके साथ ही वह मगरमच्छ का नाम भी जानते हैं। उन्होंने कानपुर समेत यूपी में हुए कई एनकाउंटर पर भी सवाल खड़ा करते हुए कहा कि जांच हुई तो हत्याएं खुलकर सामने आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि इतना समझ लीजिए कि यह दाऊद से भी बड़ा है। फर्जी एफआईआर तो छोटी बात है, कई बड़ी हत्याओं से लेकर रंगदारी के मामले सामने आएंगे। इसमें कई आईपीएस, पीपीएस और आईएएस भी शामिल हैं। मुझे नाम मालूम हैं लेकिन निष्पक्ष विवेचना हो इसके लिए अभी नाम नहीं ले रहे हैं।

