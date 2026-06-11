उंगली दिखाकर बात मत करना, मैं पुराना थाना प्रभारी नहीं हूं...महंत और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक
यूपी के चित्रकूट में महंत और इंस्पेक्टर के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। महंत द्वारा उंगली दिखाकर बात किए जाने पर इंस्पेक्टर बिगड़ गए और महंत को चतावनी दे दी।
Chitrakoot News: चित्रकूट जिले में महर्षि वाल्मीकि आश्रम लालापुर में बुधवार की देर रात एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पूर्व सांसद की मां के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के बाद बाहर किए गए महंत भरतदास अचानक बुधवार रात आश्रम में पहुंच गए। इसकी जानकारी पर दूसरे पक्ष के लोग भी आश्रम आ गए। दोनों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। तभी रैपुरा थाना प्रभारी राम सिंह भी मौके पर पहुंच गए। इसी बीच महंत ने अपने पुराने अंदाज में धमकी भरे शब्द बोले। इसपर थाना प्रभारी ने कहा कि उंगली दिखाकर बात मत करना। मैं पुराना थाना प्रभारी नहीं हूं। मर्यादित होकर बात करना। थाना प्रभारी राम सिंह व महंत भरतदास के बीच हुई इस नोकझोंक का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। थाना प्रभारी के सख्त लहजे के बाद महंत का कड़क मिजाज नरमी में बदल गया।
महंत भरतदास व स्थानीय लोगों के बीच पिछले करीब एक साल से विवाद चल रहा है। कई बार मारपीट भी हो चुकी है। करीब एक माह पहले पूर्व सांसद भैरों प्रसाद मिश्र की मां के प्रति सोशल मीडिया में अभद्र टिप्पणी करने पर स्थानीय लोगों ने आश्रम में प्रदर्शन किया था। इसके बाद महंत आश्रम से लगातार बाहर रहे। कुछ महिलाओं के प्रति अभद्र टिप्पणी पर महंत के खिलाफ कई बार प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की गई। बुधवार की रात महंत भरतदास अपने सरकारी गनर के साथ आश्रम पहुंचे। महंत के आने की जानकारी मिलते ही दूसरा पक्ष भी पहुंच गया। इससे दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक होने लगी। जानकारी होने पर थाना प्रभारी रैपुरा राम सिंह भी पहुंचे।
इंस्पेक्टर के तेवर देख महंत ने पलटी मारी
महंत ने उनके सामने पुलिस के खिलाफ अपशब्द बोले तो थाना प्रभारी गुस्से में आ गए। थाना प्रभारी ने कहा कि बाबा अब दोबारा वह बात मत बोलना, जो पहले बोले हैं। वह पुराने थाना प्रभारी नहीं है। उंगली दिखाकर बात मत करना। मर्यादित तरीके से बात करो। थाना प्रभारी के कड़े तेवर को देख महंत ने पलटी मारी और बोले कि वह पुलिस के प्रति कुछ नहीं कह रहे। वह तो उन लोगों को कह रहे है जो आश्रम के प्रति साजिश रचने का काम कर रहे है। कुछ ही देर बाद महंत अपने गनर के साथ आश्रम से चले गए।
वाल्मीकि आश्रम में स्थानीय पुलिस के साथ पीएसी का सख्त पहरा
महर्षि वाल्मीकि आश्रम पिछले करीब एक साल से चर्चाओं में छाया हुआ है। महंत एसपी व चौकी प्रभारी लालापुर से बातचीत का ऑडियो भी वायरल कर चुके है। विवाद की स्थिति को देखते हुए पिछले करीब एक माह से आश्रम में पुलिस का पहरा लगा हुआ है। पीएसी के करीब 35 जवान डेरा डाले हुए हैं। इसके अलावा एक दर्जन से अधिक स्थानीय पुलिस के जवान लगे हैं। थाना प्रभारी ने बताया कि आश्रम में सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम है। रात-दिन कड़ी निगरानी रखी जा रही है।
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लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।