Unemployed youth demands to be appointed CO SDM sends letter for disposal without reading it बीए-एमए पास हूं...बेरोजागर युवक ने की सीओ बनाने की मांग, SDM ने बिना पढ़े ही निस्तारण के लिए भेजा पत्र, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUnemployed youth demands to be appointed CO SDM sends letter for disposal without reading it

बीए-एमए पास हूं...बेरोजागर युवक ने की सीओ बनाने की मांग, SDM ने बिना पढ़े ही निस्तारण के लिए भेजा पत्र

जौनपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में एक युवक ने खुद को बेरोजगार बताकर क्षेत्राधिकारी (सीओ)  बनाने की मांग की। यह घटना तब और भी अजीब हो गई जब एसडीएम ने बिना पढ़े ही इस प्रार्थना पत्र को पुलिस थाने में निस्तारण के लिए भेज दिया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जौनपुरMon, 22 Sep 2025 06:32 PM
share Share
Follow Us on
बीए-एमए पास हूं...बेरोजागर युवक ने की सीओ बनाने की मांग, SDM ने बिना पढ़े ही निस्तारण के लिए भेजा पत्र

यूपी के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को एक युवक ने खुद को बेरोजगार बताते हुए सीओ बदलापुर बनाने की मांग की। हद तो तब हो गई जब एसडीएम ने बगैर पढ़े ही निस्तारण के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दे दिया। अब जब निस्तारण के लिए पत्र थाने पहुंचा तो पुलिस कर्मी भौचक रह गए। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है।

ये मामला बदलापुर क्षेत्र का है। जहां शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। यहां आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के आदममऊ के रहने वाले इंद्रमणि चौहान पहुंचे। उसने एसडीएम योगिता सिंह को प्रार्थना देकर मांग किया कि प्रार्थी बेरोजगार है और बीएससी करने के उपरांत एमए किया है। ऐसी दशा उसे क्षेत्राधिकारी बदलापुर बनाया जाना नितांत आवश्यक है। हैरान करने वाली बात ये है कि एसडीएम ने प्रार्थना पत्र को बिना पढ़े ही एक सप्ताह के भीतर निस्तारण हेतु कोतवाल बदलापुर को निर्देशित कर दिया।

एसडीएम की ओर से फॉरवर्ड प्रार्थना पत्र को लेकर प्रशासन भी हैरान रह गया। प्रभारी निरीक्षक शेष कुमार शुक्ल ने बताया कि प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है कि क्षेत्राधिकारी बनने के लिए पीसीएस की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो युवक पहले भी कई बार इस तरह की मांग कर चुका है और हर बार उसे समझाकर भेज दिया जाता था।

ये भी पढ़ें:हमारा ठाकुर बलराम जैसा हो; एनकाउंटर में मारे गए बदमाश के समर्थन में लगे नारे

विधायक ने एसपी को दी चेतावनी

उधर, कौशांबी जिले में सिराथू विधानसभा की अपना दल कमेरावादी विधायक पल्लवी पटेल ने रविवार को पुलिस अधीक्षक जौनपुर को फोन किया तो उनके पीआरओ ने फोन पर कहा कि साहब व्यस्त हैं थोड़ी देर में बात करेंगे, विधायक ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि पांच मिनट में कॉल बैक नहीं आया तो वह आवास पर आ जायेंगी। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक का फोन आया और बात करने के पश्चात विधायक का गुस्सा शांत हुआ।

Jaunpur Jaunpur News Jaunpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |