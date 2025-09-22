बीए-एमए पास हूं...बेरोजागर युवक ने की सीओ बनाने की मांग, SDM ने बिना पढ़े ही निस्तारण के लिए भेजा पत्र

जौनपुर जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां संपूर्ण समाधान दिवस में एक युवक ने खुद को बेरोजगार बताकर क्षेत्राधिकारी (सीओ) बनाने की मांग की। यह घटना तब और भी अजीब हो गई जब एसडीएम ने बिना पढ़े ही इस प्रार्थना पत्र को पुलिस थाने में निस्तारण के लिए भेज दिया।

यूपी के जौनपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां संपूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को एक युवक ने खुद को बेरोजगार बताते हुए सीओ बदलापुर बनाने की मांग की। हद तो तब हो गई जब एसडीएम ने बगैर पढ़े ही निस्तारण के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दे दिया। अब जब निस्तारण के लिए पत्र थाने पहुंचा तो पुलिस कर्मी भौचक रह गए। फिलहाल ये मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है।

ये मामला बदलापुर क्षेत्र का है। जहां शनिवार को संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था। यहां आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के आदममऊ के रहने वाले इंद्रमणि चौहान पहुंचे। उसने एसडीएम योगिता सिंह को प्रार्थना देकर मांग किया कि प्रार्थी बेरोजगार है और बीएससी करने के उपरांत एमए किया है। ऐसी दशा उसे क्षेत्राधिकारी बदलापुर बनाया जाना नितांत आवश्यक है। हैरान करने वाली बात ये है कि एसडीएम ने प्रार्थना पत्र को बिना पढ़े ही एक सप्ताह के भीतर निस्तारण हेतु कोतवाल बदलापुर को निर्देशित कर दिया।

एसडीएम की ओर से फॉरवर्ड प्रार्थना पत्र को लेकर प्रशासन भी हैरान रह गया। प्रभारी निरीक्षक शेष कुमार शुक्ल ने बताया कि प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते हुए प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है कि क्षेत्राधिकारी बनने के लिए पीसीएस की परीक्षा पास करना अनिवार्य है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो युवक पहले भी कई बार इस तरह की मांग कर चुका है और हर बार उसे समझाकर भेज दिया जाता था।