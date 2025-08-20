बोले काशी- श्वानों की समस्या का हल युद्धस्तर पर नसबंदी

स्वामी भक्ति, साहस और होशियारी के लिए जिसकी मिसाल दी जाती रही हो, वह श्वान (कुत्ता) आखिर इंसानों की जिंदगी के लिए खतरा कैसे बन गया?

वाराणसी। स्वामी भक्ति, साहस और होशियारी के लिए जिसकी मिसाल दी जाती रही हो, वह श्वान (कुत्ता) आखिर इंसानों की जिंदगी के लिए खतरा कैसे बन गया? उनकी बेलगाम संख्या और आक्रामकता महादेव की काशी में भी चिंता का सबब बन चली है। डॉग बाइट या कुत्तों के काटने की घटनाएं रोज हो रही हैं। कोई सड़क, गली या मोहल्ला सुरक्षित नहीं है स्ट्रीट डॉग या आवारा कुत्तों से...। इनके आतंक से निजात के लिए नगर निगम, डॉग लवर्स और पशु प्रेमियों को प्रभावी समाधान खोजना होगा। तभी सड़कें, गलियां निरापद हो पाएंगी।

दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा है। उनकी रोकथाम के लिए सुप्रीम दिशानिर्देश अभी आने हैं मगर उनकी आक्रामकता गंभीर चिंता और चर्चा बन चुकी है। बनारस शहर हो या ग्रामीण कस्बे और बाजार, आवारा कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। दिलचस्प यह कि उनकी बढ़ती संख्या सभी की नजर में है, उनकी आक्रामकता सभी को दहला रही है लेकिन संख्या एवं आक्रामकता पर नियंत्रण के स्तर पर ठोस पहल सिरे से गायब है। नगर निगम के मुताबिक, बनारस शहर में ही इस समय आवारा कुत्तों की संख्या 50 से 60 हजार के आसपास है। इस महत्वपूर्ण विषय पर नागरिकों ने ‘हिन्दुस्तान’ के जगतगंज स्थित कार्यालय में चर्चा के दौरान कई बिंदुओं की ओर ध्यान खींचा। चर्चा में कुत्तों के हमलों के शिकार लोगों के अलावा पशु प्रेमी एवं श्वानों के शेल्टर होम संचालक शामिल थे। सभी ने सर्वसम्मति से आवारा कुत्तों के युद्धस्तर पर बंध्याकरण को सबसे जरूरी बताया। कहा कि खतरनाक रूप ले रही समस्या पर लगाम का यह सबसे प्रभावी एवं प्राथमिक कदम होगा। शहरी क्षेत्र में नगर निगम अभियान चलाए जबकि पशुपालन विभाग की ओर से हर ब्लॉक में पशु चिकित्सा अधिकारी तैनात हैं। कुत्तों के बंध्याकरण में वे भी लगें तो कम समय में आवारा कुत्तों का बंध्याकरण संभव हो सकेगा। एक मूल सवाल सभी प्रतिभागियों के जेहन में था कि आखिर ये स्ट्रीट डॉग अचानक इतने आक्रामक क्यों हो जाते हैं जिसके चलते किसी राहगीर, घरों के सामने खेल रहे बच्चों, बाइक या साइकिल सवारों की जिंदगी खतरे में दिखने लगती है! राकेश पांडेय और एनीमोटल केयर ट्रस्ट की अध्यक्ष सुदेशना बसु ने कहा कि ज्यादातर लोग आवारा कुत्तों की समस्याओं, जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। सड़कों पर भटकते कुत्ते अक्सर भूखे-प्यासे और कई बीमारियों से पीड़ित होते हैं। लेकिन उनकी पीड़ा समझने की कभी कोशिश नहीं होती। शहर में आवारा कुत्तों को एक समय भोजन देने, उनकी सेहत का ध्यान रखने वाले हैं मगर उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। राकेश ने कहा कि हम खतरनाक आवारा कुत्तों के संरक्षण की पैरवी नहीं कर रहे लेकिन संवेदना के स्तर पर उनकी मूक समस्याओं को नकार भी नहीं सकते। बोले, यहीं शेल्टर होम की जरूरत महसूस होती है जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है। इस दिशा में नगर निगम और पशुपालन विभाग को एकीकृत योजना बनाकर काम करना चाहिए।

नियमित चले एबीसी प्रोग्राम

एनीमोटल केयर ट्रस्ट की अध्यक्ष सुदेशना बसु ने कहा कि एनीमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) प्रोग्राम नियमित नहीं चलाया जाता है। जिन मानकों पर एबीसी कार्यक्रम चलना चाहिए, नगर निगम में उनका न तो पालन होता है और न ही उसे लेकर कभी गंभीरता दिखती है। बोलीं, दिल्ली-एनसीआर में तो अभी चिंता दिख रही है जबकि अपने शहर में तो लंबे समय से आवारा कुत्तों पर नियंत्रण की मांग हो रही है। नगर निगम यदि गंभीर होता तो आज हड़बड़ाहट का माहौल न दिखता। दिनेश कालरा ने कहा कि नसबंदी से आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित हो सकती है। गोपीचंद ने कहा कि कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है।

हादसों की बड़ी वजह

मनोज कुमार ने कहा, इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि आवारा कुत्ते समस्या बन गए हैं। उनके साथ मानवीय व्यवहार एक पक्ष है लेकिन जब किसी अपना कुत्ते का शिकार बन जाता है, जान पर बन आती है तब समस्या की गंभीरता समझ में आती है। आंकड़ों की जुबानी उन्होंने कहा कि आवारा कुत्ते ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं की वजह बनते हैं। बनारस में हर महीने कुत्तों के काटने के दहाई की संख्या में केस आते हैं मगर न तो नगर निगम और न ही सरकार की ओर से ऐसे पीड़ितों को मुआवजा दिया जाता है। नगर निगम की लापरवाही के कारण शहर में आवारा कुत्तों की समस्या बढ़ी है ऐसे में सरकार को कोई स्पष्ट दिशानिर्देश जारी करने के साथ उनका प्रभावी क्रियान्वयन कराना चाहिए।

चमकीले कॉलर कितने प्रभावी

यंग इंडियन्स की सदस्य सुरभि के मुताबिक हर साल हजारों कुत्ते सड़क दुर्घटनाओं, बीमारियों और हिंसा में मर जाते हैं। उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है। उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। बताया कि यंग इंडियन्स की ओर से कुत्तों के गले में चमकीले कॉलर लगाए गए हैं, ताकि वे लोगों को दूर से ही नजर आ जाएं। उन्होंने कहा कि केवल समस्या का हल्ला मचाने से समाधान नहीं होगा। बताया कि गोवा में 60 हजार कुत्तों का बंध्याकरण किया गया, अब वहां समस्या नहीं है। इस तरह का अभियान बनारस में क्यों नहीं चलाया जाता है?

सेहत और जान खतरे में

व्यापारी नेता रजनीश कनौजिया ने कहा कि कटखने कुत्तों और रेबीज जैसी बीमारी के चलते लोग कुत्तों से डरते हैं। कुत्तों के काटने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इससे लोगों की जान और स्वास्थ्य खतरे में है। हर साल हजारों लोग कुत्तों के काटने से घायल होते हैं। कई बार रेबीज जैसी खतरनाक बीमारी से जान भी चली जाती है। लेकिन दुखद बात यह है कि इन घटनाओं के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है।

15 सितंबर के बाद पंजीकरण तो जुर्माना

नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. संतोष पाल ने बताया कि इन दिनों पालतू कुत्तों का पंजीकरण कराया जा रहा है। 15 सितंबर तक पंजीकरण कराने पर सामान्य दरें लागू होंगी। उसके बाद नगर निगम की टीम घर-घर जांच करेगी। अपंजीकृत कुत्ते मिलने पर पांच हजार रुपये जुर्माना भरना होगा।

कुत्तों में लगे माइक्रो चिप

भावना टंडन और सुरभि ने जोर दिया कि बंध्याकरण, टीकाकरण के बाद कुत्तों में माइक्रो चिप लगनी चाहिए। इससे संबंधित क्षेत्र के कुत्तों के दोबारा टीकाकरण की जानकारी लेनी आसान होगी। आवारा कुत्तों की निगरानी हो सकेगी। उन्होंने ध्यान दिलाया कि नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एनीमल बर्थ कंट्रोल के लिए बनी निगरानी समिति की लंबे समय से बैठक नहीं हुई है। वह होनी चाहिए। तभी आवारा कुत्तों के संबंध में मुद्दों पर गंभीरता से विमर्श होगा।

मादा श्वान का बंध्याकरण अधिक जरूरी

आवारा कुत्तों की संख्या को नियंत्रित करने में मादा श्वान की नसबंदी ज्यादा जरूरी है। एक मादा श्वान का बंध्याकरण आठ कुत्तों की नसबंदी के बराबर होता है। विडंबना यह कि वर्षों से नगर निगम की ओर से निर्धारित संस्था ज्यादा संख्या में कुत्तों की नसबंदी करके अपने आंकड़े गिनाती रही है।

ऐढ़े में डॉग केयर सेंटर

नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारीडॉ. संतोष पाल ने बताया कि ऐढ़े में डॉग केयर सेंटर बनाया गया है। अगले माह से यहां आवारा कुत्तों का बंध्याकरण शुरू हो जाएगा। इस बार कुल बंध्याकरण में 50 प्रतिशत मादा श्वान की नसबंदी की जाएगी।

हमारी बात सुनें-

गोवा की तर्ज पर बनारस में भी अभियान चलाकर कुत्तों का बंध्याकरण होना चाहिए।

सुरभि

कुत्तों की संख्या कम होती है तो दूसरे जानवरों को जीने के लिए अधिक स्थान और संसाधन मिलते हैं।

जहीर खान

आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने के लिए अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठना दुर्भाग्यपूर्ण है।

रजनीश कनौजिया

जिन परिवारों के लोगों को कुत्तों ने काटा है, उनकी पीड़ा को भी समझने की जरूरत है।

मनोज कुमार

आवारा कुत्ते समस्या नहीं हैं। बंध्याकरण, टीकाकरण पर नगर निगम को जोर देना चाहिए।

सुदेशना बसु

मुझे तीन बार कुत्ते ने काटा है। सभी को यह समझना होगा कि कुत्ते क्यों हमलावर हो जाते हैं।

रेनू द्विवेदी

जिन घरों में कुत्ते पले होते हैं, वहां स्पष्ट लिखा होता है कि कुत्तों से सावधान। यह वाक्य ही सब कुछ बता देता है।

दिनेश कालरा

आवारा कुत्ते अक्सर भूखे और प्यासे रहते हैं। उनको नियमित रूप से भोजन मिलना चाहिए।

गोपीचंद

पुलिस, अर्द्धसैनिक बल, सेना में भी कुत्तों की काफी उपयोगिता है। हमारी सुरक्षा की अहम कड़ी हैं।

राकेश पाण्डेय

एक ही संस्था को बंध्याकरण की जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए। जोनवार संस्थाओं का चयन होना चाहिए।

स्वाति बालानी

बंध्याकरण के बाद कुत्तों उनके स्थान पर नहीं छोड़ा जाता। इससे उनके व्यवहार में बदलाव होता है।

भावना टंडन

सुझाव और शिकायतें

सुझाव

1. नगर निगम को युद्ध स्तर पर अभियान चलाकर कुत्तों का बंध्याकरण करना चाहिए। तभी इनकी संख्या नियंत्रित होगी।

2. नगर निगम की संस्था जिस स्थान से कुत्तों को उठाए, बंध्याकरण के बाद उन्हें उसी जगह पर छोड़ा जाए।

3. नगर निगम के साथ संस्थाओं, आमलोगों को भी आवारा कुत्तों के भोजन की चिंता करनी चाहिए। इससे उनके व्यवहार में बदलाव होगा।

4. डीएम की अध्यक्षता में एसपीसीए समिति की बैठक निश्चित समय पर होनी चाहिए।

5. शहर में बंदरों का आतंक रोकने के लिए नियमित रूप से उन्हें पकड़ने का अभियान चलाना चाहिए।

शिकायतें

1. शहर में आवारा कुत्तों की संख्या तेजी से बढ़ी है। नियंत्रण के लिए जरूरी कदम नहीं उठाए जाने से समस्या गंभीर होती जा रही है।

2. बंध्याकरण के लिए जिस स्थान से कुत्तों को ले जाते हैं, उस स्थान पर उन्हें नहीं छोड़ा जाता है। इससे उनके व्यवहार में आक्रामक परिवर्तन होता है।

3. गलियों-मोहल्लों में आवारा कुत्ते अक्सर दो पहिया वाहन चालकों को दौड़ाते हैं। इससे आमलोगों में डर बना हुआ है।

4. सोसायटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रुएलिटी अगेन्स्ट एनीमल (एसपीसीए) की नियमित बैठक नहीं होती। इस कारण खास मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती है।

5. शहर के कई मोहल्लों में बंदरों का भी आतंक है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। उनके काटने के कई मामले आते हैं।

एक नजर

50 से 60 हजार आवारा कुत्ते हैं शहर में नगर निगम के मुताबिक

12 हजार कुत्तों का ही बंध्याकरण हो पाया है बीते 10 वर्षों में

150 से अधिक लोगों को रोज लगते हैं रैबीज के टीके शहर में

100 से अधिक फोन आते हैं नगर निगम कंट्रोल रूम में कुत्तों के बाबत

1533 पर फोन कर आवारा कुत्तों की शिकायत करें

1188 रुपये एक कुत्ते के बंध्याकरण पर संस्था को शुल्क देता है निगम

दूसरे देशों में ऐसे दूर हुई समस्या

-दुनिया में नीदरलैंड पहला देश है जहां की सड़कों पर आवारा कुत्ते नहीं दिखते। वहां नसबंदी, टीकाकरण, गोद लेने की प्रक्रिया और क्रूरता के खिलाफ कानून को प्रोत्साहन दिया गया। 20 सदी के अंत में शुरू हुए अभियान को दशकों की लगातार मेहनत के बाद सफलता मिली।

-भूटान में कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण का अभियान लगातार 14 वर्षों तक चला। सन-2023 में देश के सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने में सफलता मिली।

-सिंगापुर में सभी पालतू जानवरों में माइक्रो चिप लगाई जाती है। उसके आधार पर एक संस्था उन तक पहुंचती है और उनका टीकाकरण एवं बंध्याकरण करती है। आवारा कुत्तों का भी बंध्याकरण वही संस्था करती है।