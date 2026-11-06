डॉन बबलू श्रीवास्तव बरी, लखनऊ की CBI कोर्ट ने 20 साल पुराने अपहरण केस में किया दोषमुक्त
20 साल पुराने होटल मालिक के अपहरण के मामले में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने डॉन बबलू श्रीवास्तव को दोषमुक्त करते हुए बरी कर दिया है। प्रयागराज की नैनी में जेल में बंद रहते हुए अपहरण केस में बबलू श्रीवास्तव का नाम आया था।
Bablu Srivastava: अपहरण केस में डॉन बबलू श्रीवास्तव को लखनऊ सीबीआई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बबलू श्रीवास्तव को दोषमुक्त करते हुए रिहा कर दिया है। 20 साल पहले कोलकाता के होटल लिंगटन के मालिक का अपहरण हुआ था। इस केस में बबलू श्रीवास्तव का भी नाम आया था। उस समय बबलू श्रीवास्तव प्रयागराज की नैनी जेल में बंद थे।
आरोप था कि जेल में रहते हुए बबलू श्रीवास्तव अपनी गैंग चला रहे थे। उन्होंने जेल में बैठकर ही होटल मालिक का अपहरण करवाया था। लखनऊ की सीबीआई कोर्ट में बबलू श्रीवास्तव का केस चल रहा था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बबलू श्रीवास्तव की ओर से उनके वकील जिशान अल्वी ने कोर्ट में दलीलें रखी थीं। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद सीबीआई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने बबलू श्रीवास्तव को दोषमुक्त करते हुए मामले में बरी कर दिया।
2024 में समय से पहले की रिहाई याचिका हो चुकी है खारिज
बबलू श्रीवास्तव 1993 में अतिरिक्त सीमा शुल्क कलेक्टर की हत्या के दोष में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। नवंबर 2024 में बबलू श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में समय से पहले रिहाई की याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। न्यायामूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति आगस्टीन मसीह की पीठ को अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने बताया था कि गैंगस्टर को आतंकवाद-रोधी कानून सहित गंभीर अपराधों में दोषी ठहराया गया था। इसके बाद बबलू ने यूपी प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट की धारा 2 के तहत जेल से रिहा होने के लिए यूपी सरकार से गुहार लगाई थी। लेकिन राज्यपाल ने गुहार को अस्वीकार कर दिया था।
यूपी-बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक डॉन बबलू की पकड़ी
बरेली की सेंट्रल जेल में बंद डॉन बबलू श्रीवास्तव को होटल मालिक के अपहरण में बरी कर दिया गया है। फिलहाल वह अतिरिक्त सीमा शुल्क कलेक्टर की हत्या में उम्रकैद की सजा काट रहा है। बबलू श्रीवास्तव के खिलाफ अलग-अलग जिलों में तमाम हत्या, अपहरण और लूटपाट के केस दर्ज हैं। एक समय ऐसा भी था जब बबलू श्रीवास्तव जेल में रहते हुए भी अपनी गैंग को चलाया करता था। गाजीपुर में जन्मे डॉन बबलू श्रीवास्तव की पैठ अंडरवर्ल्ड से लेकर सियासत तक रह चुकी है। यूपी ही नहीं बिहार, महाराष्ट्र तक बबलू श्रीवास्तव को जानता है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
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(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।