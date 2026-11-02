नीट के तनाव में छात्रा ने खुद को गोली मारकर किया सुसाइड, मौत के बाद आया सलेक्शन का रिजल्ट

नीट परीक्षा के तनाव को लेकर प्रयागराज में एक छात्रा ने खुदकुशी कर ली। उसके कमरे से चार पन्ने का सुसाइड नोट मिला है। वारदात के घंटों बाद परिवार को इसकी जानकारी हुई। जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। झूंसी पुलिस दरवाजे का लॉक तोड़कर कमरे में पहुंची तो वहां छात्रा की खून से लथपथ लाश पड़ी थी।

प्रयागराज (झूंसी), हिन्दुस्तान संवाद। प्रयागराज में एक छात्रा ने नीट परीक्षा के तनाव में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। छात्रा के पिता एनएचएआई के पूर्व टेक्निकल मैनेजर हैं। इस वारदात से सोमवार को प्रयागराज के झूंसी के गंगा सेक्टर स्थित त्रिवेणीपुरम कॉलोनी में कोहराम मच गया। वारदात के घंटों बाद परिवार को इसकी जानकारी हुई। जानकारी होते ही घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची झूंसी पुलिस दरवाजे का लॉक तोड़कर कमरे में पहुंची तो वहां छात्रा की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। कमरे के अंदर चार पन्ने का सुसाइड नोट मिला है, जिसमें नीट में अपेक्षित सफलता नहीं मिलने की वजह से आत्महत्या का जिक्र है। हालांकि, रीतू की मौत के बाद सोमवार शाम नीट में सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज में चयन होने का रिजल्ट भी आया है। फिलहाल, पुलिस सुसाइड नोट, मोबाइल और अन्य साक्ष्य एकत्रित कर जांच पड़ताल कर रही है।

छात्रा ने जिस पिस्टल से खुद को गोली मारी, बताया जा रहा है कि उसका लाइसेंस उसके पिता के नाम पर है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के नोनहरा थानातंर्गत बनईपुर गांव के रहने वाले पूर्व इंजीनियर देवराज शर्मा प्रयागराज के झूंसी के त्रिवेणीपुरम में मकान बनवाकर परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी 20 वर्षीय रीतू शर्मा नीट की तैयारी कर रही थी, जबकि बेटा ऋषिराज शर्मा देहरादून में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। रीतू रोज की तरह रविवार की रात खाना खाने के बाद अपने कमरे में चली गई। परिजनों के मुताबिक, रीतू रातभर पढ़ाई करती थी, जबकि अगले दिन दोपहर दो बजे के आसपास सोकर उठती थी। सोमवार दोपहर तीन बजे के बाद भी रीतू कमरे से बाहर नहीं निकली।

पिता देवराज ने कई बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, तो कमरे के अंदर रीतू लहूलुहान पड़ी मिली। बेटी का शव देख पिता देवराज शर्मा और मां अमवती शर्मा के होश उड़ गए। परिजनों की सूचना पर झूंसी एसीपी अरुण पराशर पहुंचे। प्रथम दृष्टया देर रात ही गोली मारकर आत्महत्या करने की आशंका व्यक्त की गई। हालांकि, गोली चलने की आवाज परिजन और मकान के ऊपरी तल में रहने वाले किराएदारों को भी नहीं सुनाई पड़ी। पुलिस हर पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है।

तनाव के चलते गुमसुम रहा करती थी रीतू बताया जा रहा है कि रीतू नीट परीक्षा को लेकर पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थी। वह अक्सर गुमसुम रहा करती थी। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा आत्मघाती कदम उठा सकती है। सोमवार को उसके सुसाइड की खबर सामने आने के बाद परिवारवालों के साथ कॉलोनीवासी भी सन्न रह गए।