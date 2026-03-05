होली खेलने के बहाने कारोबारी के घर में घुसे बदमाश, दंपती को बंधक बनाकर दिनदहाड़े की लूट

अलीगढ़ में होली पर बुधवार को चार बदमाश होली मिलने के बहाने एक स्क्रैप कारोबारी के घर में घुस गए। तमंचे व चाकू के बल पर दंपती को बंधक बनाकर घर में रखे जेवरात, रुपये, मोबाइल फोन व अन्य सामान लूटकर ले गए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां देहलीगेट थाना क्षेत्र के घुड़ियाबाग इलाके में होली पर बुधवार को चार बदमाश होली मिलने के बहाने एक स्क्रैप कारोबारी के घर में घुस गए। तमंचे व चाकू के बल पर दंपती को बंधक बनाकर घर में रखे जेवरात, रुपये, मोबाइल फोन व अन्य सामान लूटकर ले गए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। चारों आरोपियों के चेहरों पर रंग लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हुए हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। वहीं, दिनदहाड़े जिले में हुई लूट से हड़ंकप मचा हुआ है। बदमाशों के लूट के तरीके से लोग भी हैरान हैं।

देहलीगेट थाना क्षेत्र के घुड़ियाबाद इलाके में हाथरस वाला पेंज निवासी विनोद कुमार व उनकी पत्नी बुधवार दोपहर को अपने घर पर थे। तभी किसी ने गेट खटखटाया। कहा कि होली मिलने आए हैं। विनोद गेट पर पहुंचे, तभी आरोपी धक्का मारते हुए अंदर घुस आया। उसके पीछे तीन और लोग घर में घुस आए। आते ही आरोपियों ने तमंचा व चाकू निकालकर धमकाना शुरू कर दिया। आरोप है कि कारोबारी से हाथापाई भी की। इसके बाद उन्हें कमरे में बंधक बनाकर पूरे घर को खंगालने लगे।

लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अफसर अलमारी में रखे रुपये, जेवरात, कारोबारी की पत्नी के कंगन, दो मोबाइल फोन व अन्य सामान लूटकर ले गए। उधर, दिनदहाड़े लूट की सूचना ने पुलिस के होश उड़ा दिए। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें चारों आरोपी गली में आते-जाते नजर आए हैं। उनके चेहरों पर होली का रंग लगा हुआ है, जिससे पहचान में दिक्कत आ रही है।