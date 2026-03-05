Hindustan Hindi News
होली खेलने के बहाने कारोबारी के घर में घुसे बदमाश, दंपती को बंधक बनाकर दिनदहाड़े की लूट

Mar 05, 2026 08:14 am ISTPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
अलीगढ़ में होली पर बुधवार को चार बदमाश होली मिलने के बहाने एक स्क्रैप कारोबारी के घर में घुस गए। तमंचे व चाकू के बल पर दंपती को बंधक बनाकर घर में रखे जेवरात, रुपये, मोबाइल फोन व अन्य सामान लूटकर ले गए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी।

Aligarh News: यूपी के अलीगढ़ जिले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां देहलीगेट थाना क्षेत्र के घुड़ियाबाग इलाके में होली पर बुधवार को चार बदमाश होली मिलने के बहाने एक स्क्रैप कारोबारी के घर में घुस गए। तमंचे व चाकू के बल पर दंपती को बंधक बनाकर घर में रखे जेवरात, रुपये, मोबाइल फोन व अन्य सामान लूटकर ले गए। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। चारों आरोपियों के चेहरों पर रंग लगा हुआ था। सीसीटीवी कैमरे में आरोपी कैद हुए हैं। पुलिस इनकी तलाश में जुटी है। वहीं, दिनदहाड़े जिले में हुई लूट से हड़ंकप मचा हुआ है। बदमाशों के लूट के तरीके से लोग भी हैरान हैं।

देहलीगेट थाना क्षेत्र के घुड़ियाबाद इलाके में हाथरस वाला पेंज निवासी विनोद कुमार व उनकी पत्नी बुधवार दोपहर को अपने घर पर थे। तभी किसी ने गेट खटखटाया। कहा कि होली मिलने आए हैं। विनोद गेट पर पहुंचे, तभी आरोपी धक्का मारते हुए अंदर घुस आया। उसके पीछे तीन और लोग घर में घुस आए। आते ही आरोपियों ने तमंचा व चाकू निकालकर धमकाना शुरू कर दिया। आरोप है कि कारोबारी से हाथापाई भी की। इसके बाद उन्हें कमरे में बंधक बनाकर पूरे घर को खंगालने लगे।

लूट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अफसर

अलमारी में रखे रुपये, जेवरात, कारोबारी की पत्नी के कंगन, दो मोबाइल फोन व अन्य सामान लूटकर ले गए। उधर, दिनदहाड़े लूट की सूचना ने पुलिस के होश उड़ा दिए। वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, जिसमें चारों आरोपी गली में आते-जाते नजर आए हैं। उनके चेहरों पर होली का रंग लगा हुआ है, जिससे पहचान में दिक्कत आ रही है।

सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस

इस मामले में पुलिस अधीक्षक सीओ प्रथम मयंक पाठक ने बताया कि घुड़ियाबाग क्षेत्र में कुछ लोगों द्वारा एक घर में घुसकर लूट करने की सूचना मिली थी। जांच में पता चला है कि चार व्यक्ति होली पर मिलने के बहाने घर में घुसे और आभूषण व रुपये लूटकर फरार हो गए। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कैमरे चेक करते हुए आरोपियों की पहचान कराई जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया जाएगा। फिलहाल क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है ताकि किसी प्रकार की अन्य वारदात न हो सके।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

