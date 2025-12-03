एसआईआर के दबाव में महिला बीएलओ ने दी आत्महत्या की चेतावनी, अफसरों पर उत्पीड़न का आरोप
बुलंदशहर में एसआईआर कार्य के दबाव और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एक शिक्षिका द्वारा आत्महत्या की चेतावनी दी है। इसका पत्र वायरल होने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। उधर, मामला सामने आते ही बीएसए ने शिक्षिका के साथ अतिरिक्त स्टाफ तैनात कर दिया।
यूपी के बुलंदशहर में एसआईआर के कार्य में अत्याधिक दबाव एवं उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए शिक्षिका के आत्महत्या करने का पत्र वायरल होने के बाद बीएसए ने शिक्षिका के साथ और शिक्षकों को लगा दिया है, वह शिक्षिका के साथ मिलकर कार्य करेंगे। बीएसए ने शिक्षिका से वार्ता करते हुए उसे सहयोग का भरोसा दिलाया। शिक्षिका द्वारा दूसरे सहयोगियों के साथ एसआईआर का कार्य किया जा रहा है। बीएसए ने अन्य शिक्षकों को भी जल्दबाजी में कार्य न करने के लिए कहा है। यदि किसी के पास काम ज्यादा है तो उसके साथ दूसरे शिक्षक लगाए जाएंगे।
प्राथमिक विद्यालय ताजपुर में तैनात शिक्षिका रजनी की ड्यूटी बीएलओ कार्य में लगी हुई है। फिलहाल जिले में एसआईआर का कार्य चल रहा है। वह घर-घर जाकर मतदाताओं के फार्म भरा रही हैं। ज्ञानलोक कॉलोनी में वह कार्य कर रही हैं। शिक्षिका का सोशल मीडिया पर एक पत्र वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा है कि वह एसआईआर के कार्य को कर रही हैं, मगर उन पर कार्य का अत्याधिक दबाव है और अधिकारियों द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। जब से एसआईआर का कार्य शुरू हुआ है उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रपत्रों का ऑनलाइन फीडिंग करने का कार्य किया जा रहा है।
पत्र में उन्होंने बताया कि काम करने के बावजूद भी उनके खिलाफ एफआईआर कराने की धमकी दी जा रही है। सोशल मीडिया पर यह पत्र वायरल होने के बाद विभागीय अफसर भी हरकत में आ गए हैं और उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया। बीएसए डॉ. लक्ष्मीकांत पांडे्य ने बताया कि शिक्षिका से इस मामले में वार्ता की गई और समस्या को सुना गया। बताया कि शिक्षिका के साथ दूसरे शिक्षकों को लगा दिया है और वह उनके साथ कार्य कर रही हैं। विभाग द्वारा किसी भी शिक्षक पर दबाव नहीं बनाया जा रहा है। गाइड लाइन के अनुसार उन्हें एसआईआर का कार्य करने के लिए कहा गया है। जिन शिक्षकों पर ज्यादा कार्य है उनके साथ दूसरे शिक्षकों को लगाया जाएगा।