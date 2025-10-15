पुराने कानून में नाबालिग पत्नी से शारीरिक संबंध दुष्कर्म नहीं, हाईकोर्ट ने सजा पाए पति को किया बरी

संक्षेप: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 16 से 18 साल उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध आईपीसी के तहत दुष्कर्म नहीं था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले 16 से 18 साल उम्र की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध आईपीसी के तहत दुष्कर्म नहीं था। इसी के साथ कोर्ट ने 2005 की घटना में विवाह के बाद बने शारीरिक संबंध को अपराध मानकर सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति अनिल कुमार दशम ने कानपुर के इस्लाम उर्फ पलटू की अपील पर दिया है।

अपीलार्थी के खिलाफ पीड़िता के पिता ने वर्ष 2005 में दुष्कर्म, अपहरण सहित कई आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपी उसकी 16 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और दुष्कर्म किया। आरोपी का कहना था कि वह व लड़की मुस्लिम हैं और उन्होंने सहमति से निकाह किया था। ट्रायल कोर्ट ने पीड़िता को नाबालिग और उसकी सहमति को महत्वहीन मानते हुए अपीलार्थी को दुष्कर्म, अपहरण, विवाह के लिए मजबूर करने के इरादे से अपहरण का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

हाईकोर्ट में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने दलील दी कि चिकित्सा जांच रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से अधिक थी। 18 वर्ष से अधिक नहीं थी। ऐसे मामलों में दो वर्ष अधिक या कम का अंतर माना जाता है। पीड़िता और अपीलार्थी मुस्लिम हैं और उन्होंने निकाह किया था। पीड़िता के बयान से स्पष्ट था कि शारीरिक संबंध विवाह के बाद बने थे। ऐसे में अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।