मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा धंधा, स्पा सेंटरों पर अचानक पहुंची पुलिस; 6 लड़कों संग मिलीं 5 लड़कियां

मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा धंधा, स्पा सेंटरों पर अचानक पहुंची पुलिस; 6 लड़कों संग मिलीं 5 लड़कियां

संक्षेप: एएसपी आशना चौधरी ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा की टीम संग शाम साढ़े पांच बजे विकास मार्केट में छापेमारी की। पुलिस ने विकास मार्केट में चल रहे दो स्पा सेंटरों से छापेमारी के दौरान पांच युवती व छह युवकों को गिरफ्तार कर अपने साथ कोतवाली ले गयी।

Sat, 25 Oct 2025 02:15 PMAjay Singh संवाददाता, मथुरा
यूपी के मथुरा में मसाज की आड़ में गंदा धंधा चल रहा था। कोतवाली के डैम्पियर नगर क्षेत्र के विकास मार्केट में चल रहे दो स्पा सैंटरों पर सीओ सिटी आशना चौधरी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने मौके से पांच युवती और छह युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है।

आईपीएस सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से विकास मार्केट में संचालित ग्रीन बॉडी स्पा, हैप्पी बॉडी स्पा सेंटरों पर मसाज की आड़ में अवैध गतिविधि संचालित होने की सूचना मिल रही थी। शुक्रवार को सटीक सूचना पर एएसपी आशना चौधरी ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा की टीम संग शाम साढ़े पांच बजे विकास मार्केट में छापेमारी की। पुलिस ने विकास मार्केट में संचालित दो स्पा सेंटरों से छापेमारी के दौरान पांच युवती व छह युवकों को गिरफ्तार कर अपने साथ कोतवाली ले गयी। मौके से पुलिस को आपत्तिजनकर सामग्री भी मिली है। पकड़े युवक-युवतियों से पूछताछ की जा रही है।

सिक्किम-उड़ीसा की युवती शामिल

सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया कि शुक्रवार शाम सटीक सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम के साथ दोनों स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गयी। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय छह युवक के अलावा पांच युवतियों को गिरफ्तार किया है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गयी है। पूछताछ में पता लगा कि पकड़ी युवतियों में उड़ीसा, सिक्किम, भरतपुर, बंगाल आदि प्रांत की है। पुलिस स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रही है।

कृष्णा नगर में दो स्पा, गेस्टहाउस में हो चुकी है कार्रवाई

बताते चलें कि इससे पहले भी आईपीएस आशना चौधरी कृष्णानगर क्षेत्र में दो स्पा सेंटरों पर छापेमारी करा चुकी हैं। दो सौंख रोड, महोली रोड व हाइवे क्षेत्र में भरतपुर रोडपर गेस्ट हाउसों पर छापेमारी करा चुकी हैं।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
