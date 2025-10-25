मसाज की आड़ में चल रहा था गंदा धंधा, स्पा सेंटरों पर अचानक पहुंची पुलिस; 6 लड़कों संग मिलीं 5 लड़कियां

संक्षेप: एएसपी आशना चौधरी ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा की टीम संग शाम साढ़े पांच बजे विकास मार्केट में छापेमारी की। पुलिस ने विकास मार्केट में चल रहे दो स्पा सेंटरों से छापेमारी के दौरान पांच युवती व छह युवकों को गिरफ्तार कर अपने साथ कोतवाली ले गयी।

यूपी के मथुरा में मसाज की आड़ में गंदा धंधा चल रहा था। कोतवाली के डैम्पियर नगर क्षेत्र के विकास मार्केट में चल रहे दो स्पा सैंटरों पर सीओ सिटी आशना चौधरी के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस ने मौके से पांच युवती और छह युवकों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है।

आईपीएस सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से विकास मार्केट में संचालित ग्रीन बॉडी स्पा, हैप्पी बॉडी स्पा सेंटरों पर मसाज की आड़ में अवैध गतिविधि संचालित होने की सूचना मिल रही थी। शुक्रवार को सटीक सूचना पर एएसपी आशना चौधरी ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक विनोद बाबू मिश्रा की टीम संग शाम साढ़े पांच बजे विकास मार्केट में छापेमारी की। पुलिस ने विकास मार्केट में संचालित दो स्पा सेंटरों से छापेमारी के दौरान पांच युवती व छह युवकों को गिरफ्तार कर अपने साथ कोतवाली ले गयी। मौके से पुलिस को आपत्तिजनकर सामग्री भी मिली है। पकड़े युवक-युवतियों से पूछताछ की जा रही है।

सिक्किम-उड़ीसा की युवती शामिल सीओ सिटी आशना चौधरी ने बताया कि शुक्रवार शाम सटीक सूचना पर कोतवाली पुलिस टीम के साथ दोनों स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गयी। इस दौरान पुलिस ने स्थानीय छह युवक के अलावा पांच युवतियों को गिरफ्तार किया है। मौके से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गयी है। पूछताछ में पता लगा कि पकड़ी युवतियों में उड़ीसा, सिक्किम, भरतपुर, बंगाल आदि प्रांत की है। पुलिस स्पा सेंटर संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर रही है।