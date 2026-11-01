6 महीने तक असली नौकरी के धोखे में वर्दी पहन करता रहा ड्यूटी, ज्वाइनिंग लेटर ही निकला फर्जी
उसे लंबे समय तक नौकरी असली होने का भरोसा रहा। बाद में ज्वाइनिंग लेटर और ID कार्ड की जांच में फर्जीवाड़े का पता चला। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर रामगढ़ताल पुलिस ने विनोद कुमार मिश्रा, उसके बेटे दीपक और बेटी पूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें युवक को छह महीने तक फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी पहनाकर जालसाजों ने नौकरी कराई। उसे फर्जी पहचान पत्र दिया और मोतिहारी के एक कार्यालय में नियमित रूप से काम कराया। लंबे समय तक नौकरी असली होने का भरोसा रहा। बाद में ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड की जांच में फर्जीवाड़े का पता चला। आरोपियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर युवक के पिता से 11 लाख रुपये नकद और 3 लाख 20 हजार 700 रुपये ऑनलाइन वसूल लिए। पीड़ित की शिकायत पर रामगढ़ताल पुलिस ने बाप-बेटे-बेटी समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।
रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के शिवपुरी नई कॉलोनी मिर्जापुर निवासी जितेंद्र कुमार राजभर मैरिज हॉल में काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक शादी समारोह में उनकी मुलाकात विनोद कुमार मिश्रा, उसके बेटे दीपक और बेटी पूजा से हुई थी। विनोद ने खुद को फौज का आदमी बताते हुए दावा किया कि वह अब तक 15 से 20 लोगों की नौकरी लगवा चुका है। उसके बेटे और बेटी ने भी उसकी बात का समर्थन किया। झांसे में आकर जितेंद्र ने अपने बेटे सुनील कुमार राजभर की नौकरी के लिए पहले 50 हजार रुपये नकद दिए।
आरोप है कि दीपक ने पीड़ित के बेटे सुनील को मेडिकल कराने के लिए लखनऊ ले गया। कुछ दिन बाद उसके मोबाइल पर वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड पद का ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया। चार मई 2024 को बिहार के मोतिहारी में ज्वाइन करने को कहा गया। वहां स्टेशन पर कोई नहीं मिला तो सुनील तीन दिन होटल में रहा। इसके बाद चंद सरैया पिपरा कोठी में नवीन कुमार के यहां किराये पर कमरा लिया। कुछ दिन बाद दीपक वहां पहुंचा और सुनील को मोतिहारी के एक कार्यालय में ले गया।
वहां उसे फर्जी आईडी कार्ड जारी कर फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी पहनाई गई और कार्यालय में काम कराया जाने लगा और रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। इस दौरान ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर 11 लाख रुपये और मांगे गए। रुपये नहीं देने पर नौकरी चली जाने की चेतावनी दी गई।
पिता ने गहने गिरवी रखकर दिए रुपये
बेटे की नौकरी छिनने के डर से पिता ने पत्नी के गहने गिरवी रखे और कर्ज लेकर दो बार में 5.50-5.50 लाख रुपये आरोपियों के बेटे-बेटी को दिए। इसके अलावा 10 हजार, 35 हजार और 40 हजार रुपये समेत कुल 3 लाख 20 हजार 700 रुपये ऑनलाइन भी ट्रांसफर किया। करीब छह महीने तक सुनील से कार्यालय में काम कराया गया। इसके बाद दीपक फरार हो गया और विनोद ने फोन उठाना बंद कर दिया। उधर, जितेंद्र ने ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड की जांच कराई तो दोनों फर्जी निकले। इसके बाद उन्होंने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर रामगढ़ताल पुलिस ने विनोद कुमार मिश्रा, उसके बेटे दीपक और बेटी पूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें