6 महीने तक असली नौकरी के धोखे में वर्दी पहन करता रहा ड्यूटी, ज्वाइनिंग लेटर ही निकला फर्जी

उसे लंबे समय तक नौकरी असली होने का भरोसा रहा। बाद में ज्वाइनिंग लेटर और ID कार्ड की जांच में फर्जीवाड़े का पता चला। पीड़ित ने एसएसपी से शिकायत की। एसएसपी के आदेश पर रामगढ़ताल पुलिस ने विनोद कुमार मिश्रा, उसके बेटे दीपक और बेटी पूजा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

गोरखपुर, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का ऐसा मामला सामने आया है जिसमें युवक को छह महीने तक फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी पहनाकर जालसाजों ने नौकरी कराई। उसे फर्जी पहचान पत्र दिया और मोतिहारी के एक कार्यालय में नियमित रूप से काम कराया। लंबे समय तक नौकरी असली होने का भरोसा रहा। बाद में ज्वाइनिंग लेटर और आईडी कार्ड की जांच में फर्जीवाड़े का पता चला। आरोपियों ने नौकरी दिलाने के नाम पर युवक के पिता से 11 लाख रुपये नकद और 3 लाख 20 हजार 700 रुपये ऑनलाइन वसूल लिए। पीड़ित की शिकायत पर रामगढ़ताल पुलिस ने बाप-बेटे-बेटी समेत तीन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है।

रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के शिवपुरी नई कॉलोनी मिर्जापुर निवासी जितेंद्र कुमार राजभर मैरिज हॉल में काम करते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि एक शादी समारोह में उनकी मुलाकात विनोद कुमार मिश्रा, उसके बेटे दीपक और बेटी पूजा से हुई थी। विनोद ने खुद को फौज का आदमी बताते हुए दावा किया कि वह अब तक 15 से 20 लोगों की नौकरी लगवा चुका है। उसके बेटे और बेटी ने भी उसकी बात का समर्थन किया। झांसे में आकर जितेंद्र ने अपने बेटे सुनील कुमार राजभर की नौकरी के लिए पहले 50 हजार रुपये नकद दिए।

आरोप है कि दीपक ने पीड़ित के बेटे सुनील को मेडिकल कराने के लिए लखनऊ ले गया। कुछ दिन बाद उसके मोबाइल पर वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड पद का ज्वाइनिंग लेटर भेजा गया। चार मई 2024 को बिहार के मोतिहारी में ज्वाइन करने को कहा गया। वहां स्टेशन पर कोई नहीं मिला तो सुनील तीन दिन होटल में रहा। इसके बाद चंद सरैया पिपरा कोठी में नवीन कुमार के यहां किराये पर कमरा लिया। कुछ दिन बाद दीपक वहां पहुंचा और सुनील को मोतिहारी के एक कार्यालय में ले गया।

वहां उसे फर्जी आईडी कार्ड जारी कर फॉरेस्ट गार्ड की वर्दी पहनाई गई और कार्यालय में काम कराया जाने लगा और रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। इस दौरान ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कराने के नाम पर 11 लाख रुपये और मांगे गए। रुपये नहीं देने पर नौकरी चली जाने की चेतावनी दी गई।