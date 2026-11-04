बेकाबू बोलेरो ने पांच बच्चों को रौंदा, 2 की मौके पर ही मौत; ग्रामीणों ने पुलिस वाहन पर किया पथराव

मुरादाबाद में मंगलवार शाम तेज रफ्तार बोलेरो काल बनकर दौड़ी। एक बोलेरो सड़क किनारे खड़े पकौड़ी के ठेले में जा घुसी और उसे घसीटते हुए पास में खेल रहे पांच बच्चों को कुचल दिया। हादसे में 2 बच्चों मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन बच्चे घायल हो गए।

मुरादाबाद। यूपी के मुरादाबाद से एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। जहां मूंढापांडे-करनपुर मार्ग पर मंगलवार शाम तेज रफ्तार बोलेरो काल बनकर दौड़ी। बोलेरो सड़क किनारे खड़े पकौड़ी के ठेले में जा घुसी और उसे घसीटते हुए पास में खेल रहे पांच बच्चों को कुचल दिया। हादसे में एक साल की मासूम चित्रा और दो साल के अंश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन बच्चे घायल हो गए। बच्चों को बचाने की कोशिश में ठेला संचालक की 60 वर्षीया मां भी घायल हो गई। सभी घायलों को दिल्ली रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी।

ग्रामीणों ने जाम लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस चालक को हिरासत में लेकर थाने ले जाने लगी तो महिलाएं पुलिस की गाड़ी के सामने खड़ी हो गईं। उन्होंने डीएम और एसएसपी को मौके पर बुलाने की मांग की। करीब तीन घंटे तक चले हंगामे के बाद पुलिस ने लाठी फटकारकर भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया गया। पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर बोलेरो कब्जे में ले ली है। हादसे में जान गंवाने वाले अंश का मंगलवार को ही दूसरा जन्मदिन था।

बोलेरो ने ठेले को मारा टक्कर मूंढापांडे थाना क्षेत्र के गांव मुड़िया भायपुर निवासी सतपाल गांव में ही सड़क किनारे पकौड़ी का ठेला लगाता है। मंगलवार शाम करीब साढ़े चार बजे उसका ठेला लगा हुआ था। उसकी मां चम्मा देवी भी ठेले पर मौजूद थीं। इसी दौरान गांव निवासी रनवीर सिंह की छह वर्षीय बेटी इच्छा अपनी एक साल की बहन चित्रा को लेकर ठेले के पास खड़ी थी। वहीं, गांव के इंदर का दो वर्षीय बेटा अंश, लेखराज की पांच वर्षीया बेटी महक और राकेश का छह वर्षीय बेटा आयुष भी ठेले के पास खेल रहे थे। बताया गया कि करनपुर की ओर से तेज रफ्तार बोलेरो आई और सीधे पकौड़ी के ठेले में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बोलेरो ठेले को कुछ दूर तक घसीटती चली गई। इस दौरान ठेले के पास मौजूद पांचों बच्चे उसकी चपेट में आ गए। बच्चों को बचाने के लिए चम्मा देवी ने दौड़कर प्रयास किया, लेकिन वह भी बोलेरो की चपेट में आकर घायल हो गईं। हादसे में एक साल की चित्रा और दो साल के अंश की मौके पर ही मौत हो गई। इच्छा, महक और आयुष घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। ग्रामीणों ने घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया।

ग्रामीणों ने चालक को पकड़कर पीटा हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बोलेरो चालक को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने चालक को हिरासत में लेकर अपनी गाड़ी में बैठा लिया। पुलिस जब उसे थाने ले जाने लगी तो गांव की महिलाएं पुलिस वाहन के सामने खड़ी हो गईं। ग्रामीण डीएम और एसएसपी को मौके पर बुलाने तथा तत्काल कार्रवाई की मांग करने लगे। हंगामा बढ़ने पर आसपास के थानों से भी पुलिस बल बुला लिया गया। इसके बावजूद ग्रामीण शांत नहीं हुए और पुलिस का वाहन मौके से नहीं निकल सका। देर शाम करीब साढ़े सात बजे पुलिस ने लाठी फटकारकर हंगामा कर रही भीड़ को तितर-बितर किया। इस दौरान ग्रामीणों की ओर से पुलिस की गाड़ी पर पथराव भी किया गया। इसके बाद पुलिस चालक को लेकर थाने पहुंची।