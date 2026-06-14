Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

चाचा ने ऐसी हरकत की गुस्से से बेकाबू हो गया भतीजा, चाकू घोंपकर मौत के घाट उतारा

Ajay Singh संवाददाता, कानपुर देहात
Follow us on Google News
share

आरोप है कि भतीजे ने बाल काटने वाली कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर अपने सगे चाचा की हत्या कर दी। सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची और परिवारीजनों से पूछताछ कर घटना की छानबीन की। फील्ड यूनिट ने मौके से सबूत जुटाए फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया।

चाचा ने ऐसी हरकत की गुस्से से बेकाबू हो गया भतीजा, चाकू घोंपकर मौत के घाट उतारा

UP Crime News : उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में चाचा की हरकतों से नाराज भतीजे ने देर रात हुई कहासुनी में गुस्से से बेकाबू होकर बाल काटने वाली कैंची से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही ऐक्शन में आई पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भतीजे के हाथों मारे गए चाचा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उधर, इस घटना की पूरे इलाके में चर्चा है। लोग पूरे प्रकरण पर अफसोस जता रहे हैँ।

मिली जानकारी के अनुसार कानपुर देहात के शिवली शिवली कोतवाली क्षेत्र के मलिकपुर गांव में यह घटना हुई है। आरोप है कि भतीजे ने बाल काटने वाली कैंची से ताबड़तोड़ हमला कर अपने सगे चाचा की हत्या कर दी। यह सूचना मिलते ही पुलिस गांव में पहुंची और परिवारीजनों से पूछताछ कर घटना की छानबीन की। फील्ड यूनिट ने मौके से सबूत जुटाए फिर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा दिया। मलिकपुर गांव निवासी 65 वर्षीय प्रताप सिंह पवार शराब पीने का आदी था। इसके चलते करीब 30 साल पहले उसकी पत्नी सुनीता अपने मायके चली गई थी और आज तक वापस नहीं आई।

ये भी पढ़ें:यूपी में दो ACP के तबादले, 33 पीसीएस इस महीने के अंत तक बन जाएंगे आईएएस

शराब का आदी होने के कारण प्रताप सिंह का आए दिन घर में झगड़ा होता रहता था। शनिवार देर रात भी उसकी अपने मंद बुद्धि भतीजे सूरज सिंह पवार पुत्र स्व. गोविंद सिंह से कहासुनी हो गई। आरोप है कि इसी दौरान गुस्से से बेकाबू हुए सूरज ने बाल काटने वाली कैंची से चाचा प्रताप सिंह की गर्दन पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इससे प्रताप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गांव में सनसनी फ़ैल गई।

ये भी पढ़ें:यूपी में भ्रष्टाचार पर ऐक्शन, इस जिले में घूस लेते रंगे हाथ पकड़े गए डिप्टी CMO
ये भी पढ़ें:धोखाधड़ी, जालसाजी, गबन...यूपी में अब ऐसे लोगों की खैर नहीं, योगी का EOW को आदेश
ये भी पढ़ें:पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर यूपी में अलर्ट, दूसरे दिन भी ताबड़तोड़ ऐक्शन; FIR

सूचना पर गांव पहुंचे शिवली कोतवाल अमरेन्द्र बहादुर सिंह ने घटना की छानबीन करने के साथ परिजनों से पूछताछ की। जबकि फील्ड यूनिट ने घटना स्थल से सबूत इक्ट्ठा किए। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शिवली कोतवाल ने बताया कि मृतक के भाई भूरा सिंह की तहरीर पर भतीजे सूरज सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना की छानबीन हो रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Crime News Up Crime UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।