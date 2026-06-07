सगे चाचा ने 14 साल की नाबालिग से किया रेप, मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

पीड़िता के बड़े भाई के अनुसार वह दो भाई और एक बहन हैं। माता-पिता नहीं हैं। 17 वर्षीय छोटा भाई और 14 वर्षीय बहन नाना के घर कॉलोनी में रहते थे। उसके चाचा की शादी उसकी मौसी से हुई है। इसके चलते चाचा भी वहीं रहता है। चाचा बहन के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म कर रहा था।

Rape with minor Girl: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 14 साल की एक किशोरी के साथ रेप के बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। गंभीर रूप से झुलसी युवती का एसआरएन अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुष्कर्म का आरोप सगे चाचा पर है। किशोरी के भाई की तहरीर पर शिवकुटी थाने में आरोपी चाचा सहित चार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। चाचा की ज्यादती की शिकार हुई किशोरी के भाई ने आरोपी चाचा और चाची पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता के बड़े भाई के अनुसार वह दो भाई और एक बहन हैं। माता-पिता के न होने के कारण 17 वर्षीय छोटा भाई और 14 वर्षीय बहन नाना के घर कॉलोनी में रहते थे। उसके चाचा की शादी उसकी मौसी से हुई है। इस वजह से चाचा भी अपनी ससुराल यानी बच्चों की ननिहाल में ही रहता है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि आरोपी चाचा काफी समय से बहन के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म कर रहा था। वे यदि चाचा की शिकायत करते तो चाची भी मारपीट करने के साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थीं।

चाची दोनों भाई-बहन को कई-कई दिन भोजन नहीं देती थी। यही नहीं वह उन पर तेजाब डालकर जला देने की धमकी भी देती थी। चाची की धमकियों के चलते दोनों बच्चे चुप हो जाया करते थे। बच्चों ने नाना और दादी ने भी चाचा-चाची की ज्यादती की शिकायत की लेकिन उन्होंने भी कुछ करने की बजाय हमेशा चाचा का ही साथ दिया। पीड़िता के मुताबिक 28 मई की रात भी चाचा ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसने चाचा का काफी विरोध किया लेकिन वह नहीं रुका। अपने साथ हुई रेप की घटना की किशोरी ने अगले दिन अपनी चाची से की तो वह भड़क गईं। वह बच्चों पर खूब चिल्लाई और धमकियां देने लगी।

इस मामले को लेकर कहासुनी देर तक चलती रही। इसी दौरान शाम करीब चार बजे किशोरी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। आग की लपटों से घिरी किशोरी बुरी तरह तड़पने लगी। चाचा-चाची ने बाद में भाई को बुलाकर कह दिया कि उसकी बहन ने खुद से आग लगाई है।