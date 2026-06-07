Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सगे चाचा ने 14 साल की नाबालिग से किया रेप, मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

Ajay Singh संवाददाता, प्रयागराज
Follow us on Google News
share

पीड़िता के बड़े भाई के अनुसार वह दो भाई और एक बहन हैं। माता-पिता  नहीं हैं। 17 वर्षीय छोटा भाई और 14 वर्षीय बहन नाना के घर कॉलोनी में रहते थे। उसके चाचा की शादी उसकी मौसी से हुई है। इसके चलते चाचा भी वहीं रहता है। चाचा बहन के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म कर रहा था।

सगे चाचा ने 14 साल की नाबालिग से किया रेप, मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश

Rape with minor Girl: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 14 साल की एक किशोरी के साथ रेप के बाद उस पर मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। गंभीर रूप से झुलसी युवती का एसआरएन अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुष्कर्म का आरोप सगे चाचा पर है। किशोरी के भाई की तहरीर पर शिवकुटी थाने में आरोपी चाचा सहित चार लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है। चाचा की ज्यादती की शिकार हुई किशोरी के भाई ने आरोपी चाचा और चाची पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।

पीड़िता के बड़े भाई के अनुसार वह दो भाई और एक बहन हैं। माता-पिता के न होने के कारण 17 वर्षीय छोटा भाई और 14 वर्षीय बहन नाना के घर कॉलोनी में रहते थे। उसके चाचा की शादी उसकी मौसी से हुई है। इस वजह से चाचा भी अपनी ससुराल यानी बच्चों की ननिहाल में ही रहता है। पीड़िता के भाई ने आरोप लगाया कि आरोपी चाचा काफी समय से बहन के साथ अश्लील हरकत और दुष्कर्म कर रहा था। वे यदि चाचा की शिकायत करते तो चाची भी मारपीट करने के साथ मानसिक रूप से प्रताड़ित करती थीं।

Voice of UP
ये भी पढ़ें:UP: मासूमों को दही पसंद थी, पिता ने उसी में मिला दिया जहर; बेटा-बेटी को मार डाला

चाची दोनों भाई-बहन को कई-कई दिन भोजन नहीं देती थी। यही नहीं वह उन पर तेजाब डालकर जला देने की धमकी भी देती थी। चाची की धमकियों के चलते दोनों बच्चे चुप हो जाया करते थे। बच्चों ने नाना और दादी ने भी चाचा-चाची की ज्यादती की शिकायत की लेकिन उन्होंने भी कुछ करने की बजाय हमेशा चाचा का ही साथ दिया। पीड़िता के मुताबिक 28 मई की रात भी चाचा ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। उसने चाचा का काफी विरोध किया लेकिन वह नहीं रुका। अपने साथ हुई रेप की घटना की किशोरी ने अगले दिन अपनी चाची से की तो वह भड़क गईं। वह बच्चों पर खूब चिल्लाई और धमकियां देने लगी।

इस मामले को लेकर कहासुनी देर तक चलती रही। इसी दौरान शाम करीब चार बजे किशोरी पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी गई। आग की लपटों से घिरी किशोरी बुरी तरह तड़पने लगी। चाचा-चाची ने बाद में भाई को बुलाकर कह दिया कि उसकी बहन ने खुद से आग लगाई है।

ये भी पढ़ें:चुनाव से पहले यूपी दौरे पर पंकज चौधरी, BJP ने बनाया PDA फॉर्मूले की काट का प्लान
ये भी पढ़ें:क्या आपके बिजली बिल में जुड़ा ब्याज? UP के पौने 4 करोड़ उपभोक्ताओं को नहीं मिला
ये भी पढ़ें:यूपी के इस शहर में जगह-जगह सादे कपड़ों में तैनात पुलिस, इन पर है नजर; 8 गिरफ्तार

क्या बोली पुलिस?

इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। शिवकुटी के प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पीड़िता के भाई की तहरीर पर चाचा-चाची, नाना और दादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है।

कृपया अपने अनुभव को रेट करें

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Rape Minor Girl Raped UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।