सगे चाचा ने भतीजियों का किया रेप, बाप ने भी की शर्मनाक करतूत में मदद; FIR

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई हे। दो नाबालिग बहनों ने अपने सगे चाचा पर रेप करने और पिता पर आरोपी का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो नाबालिग बहनों ने अपने सगे चाचा पर रेप करने और पिता पर आरोपी का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पीड़ित मां ने तहरीर देकर बताया कि वह लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करती हैं। उनकी 12 और 14 वर्ष की दो बेटियां पति के साथ लखनऊ में रहती हैं। घर के पास ही आरोपी चाचा का स्कूल है। आरोप के मुताबिक दोनों बच्चियां उसी स्कूल में क्रमशः कक्षा 6 और 9 में पढ़ती हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी चाचा पिछले तीन वर्षों से बच्चियों के खाने में नशे की गोलियां मिलाकर दुष्कर्म कर रहा था। 9 जून को उसने बड़ी बेटी से रेप किया। जब बच्ची ने पिता को इस बारे में बताया तो पिता ने उसे डांटकर चुप करा दिया। डर और दबाव के चलते बच्ची कुछ नहीं बोल पाई। आरोपी की हरकतों से तंग आकर दोनों बहनों ने पूरी बात मां को बताई। इसके बाद मां ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई।

दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही पुलिस ने बताया कि आरोपी चाचा पेशे से स्कूल संचालक है, जबकि पिता जल निगम में नौकरी करते हैं। तहरीर के आधार पर चाचा के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट तथा पिता के खिलाफ सहयोग करने की धारा में केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। बच्चियों का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।