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सगे चाचा ने भतीजियों का किया रेप, बाप ने भी की शर्मनाक करतूत में मदद; FIR

By Deep Pandey
लाइव हिन्दुस्तान
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शर्मनाक घटना सामने आई हे।  दो नाबालिग बहनों ने अपने सगे चाचा पर रेप करने और पिता पर आरोपी का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है।

सगे चाचा ने भतीजियों का किया रेप, बाप ने भी की शर्मनाक करतूत में मदद; FIR

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मलिहाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। यहां दो नाबालिग बहनों ने अपने सगे चाचा पर रेप करने और पिता पर आरोपी का सहयोग करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह भाटी ने बताया कि पीड़ित मां ने तहरीर देकर बताया कि वह लखनऊ में प्राइवेट नौकरी करती हैं। उनकी 12 और 14 वर्ष की दो बेटियां पति के साथ लखनऊ में रहती हैं। घर के पास ही आरोपी चाचा का स्कूल है। आरोप के मुताबिक दोनों बच्चियां उसी स्कूल में क्रमशः कक्षा 6 और 9 में पढ़ती हैं। शिकायत में कहा गया है कि आरोपी चाचा पिछले तीन वर्षों से बच्चियों के खाने में नशे की गोलियां मिलाकर दुष्कर्म कर रहा था। 9 जून को उसने बड़ी बेटी से रेप किया। जब बच्ची ने पिता को इस बारे में बताया तो पिता ने उसे डांटकर चुप करा दिया। डर और दबाव के चलते बच्ची कुछ नहीं बोल पाई। आरोपी की हरकतों से तंग आकर दोनों बहनों ने पूरी बात मां को बताई। इसके बाद मां ने थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई।

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दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही

पुलिस ने बताया कि आरोपी चाचा पेशे से स्कूल संचालक है, जबकि पिता जल निगम में नौकरी करते हैं। तहरीर के आधार पर चाचा के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट तथा पिता के खिलाफ सहयोग करने की धारा में केस दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दबिश दी जा रही है। बच्चियों का मेडिकल परीक्षण कराया जाएगा।

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हरदोई में पांच साल की बच्ची से रेपकर हत्या करने वाले को उम्रकैद

वहीं हरदोई में एक साल पहले पांच साल की बच्ची से रेपकर उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मनमोहन सिंह ने फैसला सुनाते हुए दरिंदे पर 55 हजार का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक कृष्ण गोपाल त्रिपाठी ने बताया कि 29 जून 2025 को पचदेवरा क्षेत्र के एक गांव में पांच साल की बच्ची अपने घर के बाहर चारपाई पर खेल रही थी। इसके बाद वह गायब हो गई। परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया। ग्रामीणों के साथ खोजबीन के दौरान आम के बाग की रखवाली कर रहे सचिन निवासी रामपुर जिला पटना (बिहार) से पूछताछ की गई। अभियोजन के अनुसार, वह पहले भागने का प्रयास करने लगा। पकड़े जाने पर नाले की ओर इशारा किया। वहां से शाम करीब पांच बजे बच्ची का शव बरामद हुआ। पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना पचदेवरा में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने विवेचना के बाद दुष्कर्म और हत्या की धाराओं में आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया। दोषी को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास और 55 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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