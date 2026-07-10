चाचा ने 6 साल की भतीजी से रेप किया;चीख सुनकर भाई पहुंचा, तो भाग निकला
सिद्धार्थनगर में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। जब चाचा ने 6 साल की भतीजी के साथ रेप किया। चीख-पुकार सुनकर जब भाई पहुंचा तो वहां से फरार हो गया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है।
सिद्धार्थनगर के त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जहां रिश्ते में चाचा ने अपने छः वर्षीय मासूम भतीजी के साथ दुष्कर्म कर दिया। पीड़ित मासूम का पुलिस व परिजनों के मौजूदगी में माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज में इलाज चल रहा है। पुलिस केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई के साथ ही आरोपी चाचा की तलाश में जुट गई है। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 6 वर्षीय मासूम के परिजन धान की रोपाई के लिए खेत में थे।घर पर मासूम बच्ची के साथ उसका भाई घर पर मौजूद था जो एक कमरे में मोबाइल फोन चला रहा था।इसी दौरान 6 वर्षीय मासूम बच्ची को उसके 28 वर्षीय चाचा ने बहला फुसलाकर व टाफी का लालच देकर छत पर ले गया। वह मासूम के साथ के साथ दुष्कर्म करने लगा।
चाचा ने भतीजी से रेप किया
मासूम के चिल्लाने की आवाज उसके भाई तक पहुंची।कमरे से बाहर निकल कर भाई छत पर पहुंचा तो देखा चाचा भाग गया। मासूम की हालत गंभीर है। उसने तत्काल सूचना खेत में परिजनों को दी। घर पहुंचे परिजनों ने बच्ची की हालत गंभीर देख पुलिस को सूचना दी।मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम को पुलिस अभिरक्षा में परिजनों के साथ इलाज के लिए माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कालेज भेज दिया जहां इलाज चल रहा है।
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर विधिक कार्रवाई में जुट गई है। आरोपी की तलाश कर रही है। प्रभारी निरीक्षक त्रिलोकपुर हरे कृष्ण उपाध्याय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई के साथ ही आरोपी की तलाश की जा रही है।