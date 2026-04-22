अंकल पापा को बचा लो…घर के अंदर चीखती रही बच्ची, पिता ने लगाई फांसी, रेलिंग से लटका मिला शव
मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में इस्लामाबाद भूड़ में बुधवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। पांच साल की बच्ची घर के अंदर से दरवाजे को पीटते हुए आवाज लगा रही थी अंकल! पापा को बचा लो।
Muzaffarnagar News: मुजफ्फरनगर जिले के खतौली में इस्लामाबाद भूड़ में बुधवार को दिल दहलाने वाली घटना सामने आई। पांच साल की बच्ची घर के अंदर से दरवाजे को पीटते हुए आवाज लगा रही थी अंकल! पापा को बचा लो। बच्ची की आवाज सुनकर लोग घर में घुसे तो हक्के बक्के रह गए। एक युवक का शव दरवाजे की रेलिंग से लटका हुआ था। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मरने से पहले उक्त युवक ने एक वीडियो बनाया, जिसमें अपनी मौत का जिम्मेदार ससुराल वालों को बताया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार इस्लामाबाद भूड़ निवासी 28 वर्षीय नाजिम पुत्र इरशाद का मंगलवार को पत्नी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पत्नी ने मायके वालों को फोन कर बुला लिया। ससुराल वाले नाजिम की पत्नी और तीन बच्चों को लेकर चले गए, जबकि पांच साल की बच्ची नाजिम के पास रह गई। बुधवार दोपहर नाजिम ने अपनी बेटी के सामने दरवाजे पर लगी रेलिंग से फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पापा को फांसी लगाते देख पांच साल की बच्ची रोने लगी। रोते-रोते वह घर के दरवाजे पर पहुंची तो वहां दरवाजा पीटते हुए चीखने लगी कि अंकल! पापा को बचा लो वह लटक गए हैं।
परिजनों में कोहराम
बच्ची की आवाज सुनकर वहां से गुजर रहे लोगों ने दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। नाजिम मृत अवस्था में फांसी पर लटका हुआ था। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नाजिम की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। बताया गया है कि नाजिम के मोबाइल से एक वीडियो मिला है, जिसे उसने मरने से पहले बनाया था। इनमें नाजिम कह रहा है कि उसकी मौत के जिम्मेदार ससुराल वाले हैं। परिवार के लोगों को परेशान ना किया जाए। ससुराल वाले कई महीनों से परेशान कर रहे थे, उनके कारण ही घर में पत्नी से विवाद होता है। इन लोगों पर पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। वीडियो के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।