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दो फीट जमीन की खातिर अपनों ने ही बुझा दिया घर का ‘चिराग’, चीखों में तब्दील हो गया रात का सन्नाटा

Dinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखीमपुर खीरी
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लखीमपुर खीरी में अपनों ने ही अपनों की जान ले ली। दो फीट जमीन के लालच में चाचाओं ने भतीजे की गला रेतकर हत्या कर दी। बचाने पहुंची मां को भी लहूलुहान कर दिया। घटना से गांव में कोहराम मचा है।

दो फीट जमीन की खातिर अपनों ने ही बुझा दिया घर का ‘चिराग’, चीखों में तब्दील हो गया रात का सन्नाटा

Lakhimpur Kheri News: यूपी के लखीमपुर खीरी में दो फीट जमीन की खातिर मासूम की हत्या से पूरा गांव दहल उठा। अपनों ने ही धारदार हथियार से गला रेतकर घर का चिराग बुझा दिया। हत्यारों ने मासूम की मां को भी नहीं छोड़ा, उसे भी लहूलुहान कर दिया। अपने माता-पिता की इकलौती संतान होने से अब महिला का वंश ही खत्म हो गया। जिसने भी इस निर्मम हत्या के बारे में सुना, उसका कलेजा दहल गया। रात को रवि की गला रेतकर हत्या करने के बाद शुक्रवार सुबह उसके घर सिर्फ चीखें, सिसकियां और खून के धब्बे बिखरे पड़े थे।

निघासन कोतवाली के तारानगर गांव में एक छप्पर के नीचे जिंदगी काटने वाली ज्ञानदेवी को अपनी इकलौती संतान आठ साल के बेटे रवि का ही सहारा था। उसी का मुंह देखकर वह अपनी जिंदगी काट रही थी। उसका पति रामप्रसाद मानसिक रूप से कमजोर होने की वजह से वहां से करीब दो सौ मीटर दूर बने आवास में रहता है। केवल पांच बीघे जमीन से चार भाइयों के परिवार पलने मुश्किल होने से सभी मेहनत-मजदूरी करके पेट भरते हैं। रवि के पिता चार भाई संतराम, रामप्रसाद, कुंजबिहारी और रामचंद्र हैं। रामप्रसाद भाइयों ने मंझला है। उसके दिमाग से कमजोर होने की वजह से उसकी पत्नी ज्ञानदेवी मजदूरी करके खर्च चलाती है। सभी भाई एक ही पुश्तैनी घर में रहते हैं। घर में जगह कम होने से ज्ञानदेवी अपने बेटे रवि के साथ घर के बाहर पड़े छप्पर के नीचे सोती थी।

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दोनों घरों के बीच गली की जगह का था विवाद

ज्ञानदेवी और उसके जेठ व देवरों के पुश्तैनी के घर के पास उसके पति के खानदानी भाइयों सियाराम और हरेराम का घर है। उनके और रामप्रसाद आदि के घरों के बीच एक गली है। बताया जाता है कि करीब पंद्रह दिन पहले ज्ञानदेवी अपने घर की टटिया लगा रही थी। तभी उसका सियाराम आदि से काफी झगड़ा हुआ था। सियाराम और हरेराम उससे टटिया अपने घर की तरफ और बढ़ाकर लगाने का दबाव डाल रहे थे। ज्ञानदेवी कोलिया की जगह छोड़कर पुरानी जगह पर ही टटिया लगाने पर अड़ी रही। बताया जाता है कि दोनों ने उसे देख लेने और उसकी शाख खत्म कर देने की धमकी दी थी। गांव के भले लोगों ने दोनों को शांत करके उस समय मामले को किसी तरह शांत करवा दिया था लेकिन तब क्या पता था कि दोनों भाइयों ने अपने दिलों में कितना खतरनाक इरादा बना लिया था।

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खौफनाक मंजर देखकर कांप गई रूह

गुरुवार रात रवि अपनी मां ज्ञानदेवी के साथ गहरी नींद में सोया था। ज्ञानदेवी का जेठ संतराम वहां से करीब बीस मीटर दूर दूसरे छप्पर के नीचे सो रहा था। कुंजबिहारी भी दूसरी जगह सोया था। घरवालों के मुताबिक रात के सन्नाटे में अचानक दो लोग साए की तरह ज्ञानदेवी की झोपड़ी में दाखिल हुए। ज्ञानदेवी कुछ समझ पाती, उससे पहले हमलावर सोते हुए रवि को दबोचकर धारदार हथियार से उसका गला रेतने लगे। तड़पते हुए बेटे की चीख सुनकर ज्ञानदेवी जाग गई। वह खौफनाक मंजर देख उसकी रूह कांप गई। उसने हमलावरों से अपने जिगर के टुकड़े को बचाने की हर संभव कोशिश की। हमलावरों ने उसे भी ताबड़तोड़ वार करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। हालांकि वह अपने इकलौते बेटे को मौत के मुंह में जाने से नहीं बचा सकी। गंभीर रूप से घायल ज्ञानदेवी को सीएचसी से लखीमपुर जिला अस्पताल भेजा गया है। ज्ञानदेवी ने सियाराम और हरेराम पर बेटे की हत्या और खुद पर जानलेवा हमला करने की पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने दोनों नामजद आरापियों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है।

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Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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