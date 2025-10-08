भतीजे के साथ बंद कमरे में आपत्तिजनक हालात में थी बीवी, पति ने दोनों को पकड़ा, पीट-पीटकर की हत्या

सुल्तानपुर में एक शख्स ने अपनी भतीजे को घर पर पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ लिया। इस बात से नाराज होकर उसने भतीजे की पीट-पीटकर हत्या कर दी। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।

यूपी के सुल्तानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां बंधुरआकला क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स ने अपनी भतीजे को घर पर पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ लिया। इस बात से नाराज होकर उसने भतीजे की पीट-पीटकर हत्या कर दी। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

सुलतानपुर जिले के बंधुआकला क्षेत्र के बबुरी गांव का है। जहां मंगलवार देर रात 28 साल का रमेश एक दावत से घर लौटा। जब वह घर लौटा तो भतीजे विशाल कोरी को बीवी वंदना के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर वह अपना पारा खो बैठा। गुस्से में आकर रमेश ने विशाल पर डंडे से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बीवी पर भी हमला कर दिया। जिससे वह भी बुरी तरह घायल हो गई।

उधर, जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं, घायल महिला को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल भिजवाया। इस मामले मेंबंधुआकला थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।