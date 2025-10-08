Uncle kills nephew after catching wife in compromising position भतीजे के साथ बंद कमरे में आपत्तिजनक हालात में थी बीवी, पति ने दोनों को पकड़ा, पीट-पीटकर की हत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUncle kills nephew after catching wife in compromising position

भतीजे के साथ बंद कमरे में आपत्तिजनक हालात में थी बीवी, पति ने दोनों को पकड़ा, पीट-पीटकर की हत्या

सुल्तानपुर में एक शख्स ने अपनी भतीजे को घर पर पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ लिया। इस बात से नाराज होकर उसने भतीजे की पीट-पीटकर हत्या कर दी। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरWed, 8 Oct 2025 02:47 PM
share Share
Follow Us on
भतीजे के साथ बंद कमरे में आपत्तिजनक हालात में थी बीवी, पति ने दोनों को पकड़ा, पीट-पीटकर की हत्या

यूपी के सुल्तानपुर से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां बंधुरआकला क्षेत्र में रहने वाले एक शख्स ने अपनी भतीजे को घर पर पत्नी के साथ आपत्तिजनक हालात में पकड़ लिया। इस बात से नाराज होकर उसने भतीजे की पीट-पीटकर हत्या कर दी। वहीं, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।

सुलतानपुर जिले के बंधुआकला क्षेत्र के बबुरी गांव का है। जहां मंगलवार देर रात 28 साल का रमेश एक दावत से घर लौटा। जब वह घर लौटा तो भतीजे विशाल कोरी को बीवी वंदना के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया। इस पर वह अपना पारा खो बैठा। गुस्से में आकर रमेश ने विशाल पर डंडे से हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं, बीवी पर भी हमला कर दिया। जिससे वह भी बुरी तरह घायल हो गई।

उधर, जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। वहीं, घायल महिला को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल भिजवाया। इस मामले मेंबंधुआकला थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और आगे की कानूनी कार्यवाही जारी है।

ये भी पढ़ें:हॉरर किलिंग: गुजरात से बुलाकर यूपी में प्रेमी युगल की हत्या,युवती के भाई पर आरोप

बच्चों को छोड़कर समुदाय विशेष के प्रेमी के घर पहुंची महिला

उधर, बरेली के भोजीपुरा में दो बच्चों की मां के इंस्टाग्राम पर दूसरे समुदाय के युवक से प्रेम संबंध हो गए। किसी बात पर पति से झगड़ा हुआ तो वह प्रेमी के घर पहुंच गई। पीछे से पति पुलिस व विभिन्न संगठनों के नेताओं को लेकर पहुंच गया। पुलिस दोनों को थाने ले गई तो महिला प्रेमी संग रहने पर अड़ गई। इस पर पुलिस ने महिला को समझाकर उसकी मां के साथ मायके भेज दिया और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया।

Sultanpur Sultanpur News Sultanpur Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |