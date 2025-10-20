Hindustan Hindi News
कुल्हाड़ी से काटकर चाचा ने की भतीजे की हत्या, यूपी में सनसनीखेज मर्डर

संक्षेप: यूपी के सोनभद्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कुल्हाड़ी से काटकर चाचा ने की भतीजे की हत्या कर दी गई है। वारदात से पहले दोनों में काफी देर तक विवाद हुआ। आरोपी मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

Mon, 20 Oct 2025 01:18 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के नगवां गांव में रविवार शाम चाचा ने भतीजे को कुल्हाड़ी से काट डाला। वारदात से पहले दोनों में काफी देर तक विवाद हुआ। आरोपी मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नगवां में वारदात के बाद परिजनों में कोहराम मचा गया। परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। वारदात के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान देर शाम तक डटे रहे।

दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के नगवा गांव निवासी 21 वर्षीय जीत सिंह पुत्र पांचू सिंह रविवार शाम लगभग सात बजे अपने घर के सामने बैठा था। इसी दौरान उसका चाचा छट्ठू आया और बहस करने लगा। विवाद के दौरान छट्ठू ने कुल्हाड़ी से जीत सिंह के गर्दन पर वार कर दिया। जब तक आसपास के लोग पकड़ते वह फरार हो गया। परिजन आनन-फानन में पुलिस की मदद से जीत सिंह को दुद्धी सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हत्या के मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। गिरफ्ताारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

प्रभारी निरीक्षक दुद्धी स्वतंत्र सिंह के मुताबिक जीत सिंह के पिता पांचू ने बताया कि छट्ठू के पुत्र दिनेश की 11 माह पूर्व सड़क हादसे में मौत हो गई थी। छट्ठू ने उसी पूर्वाग्रह में जीत की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।

