कुल्हाड़ी से काटकर चाचा ने की भतीजे की हत्या, यूपी में सनसनीखेज मर्डर

संक्षेप: यूपी के सोनभद्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां कुल्हाड़ी से काटकर चाचा ने की भतीजे की हत्या कर दी गई है। वारदात से पहले दोनों में काफी देर तक विवाद हुआ। आरोपी मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के नगवां गांव में रविवार शाम चाचा ने भतीजे को कुल्हाड़ी से काट डाला। वारदात से पहले दोनों में काफी देर तक विवाद हुआ। आरोपी मौके से फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। नगवां में वारदात के बाद परिजनों में कोहराम मचा गया। परिवारवालों का रो-रोकर बुरा हाल है। वारदात के बाद भारी संख्या में पुलिस के जवान देर शाम तक डटे रहे।

दुद्धी कोतवाली क्षेत्र के नगवा गांव निवासी 21 वर्षीय जीत सिंह पुत्र पांचू सिंह रविवार शाम लगभग सात बजे अपने घर के सामने बैठा था। इसी दौरान उसका चाचा छट्ठू आया और बहस करने लगा। विवाद के दौरान छट्ठू ने कुल्हाड़ी से जीत सिंह के गर्दन पर वार कर दिया। जब तक आसपास के लोग पकड़ते वह फरार हो गया। परिजन आनन-फानन में पुलिस की मदद से जीत सिंह को दुद्धी सीएचसी ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। हत्या के मामले में पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। गिरफ्ताारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।