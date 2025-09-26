uncle and nephew electrocuted while trying to lift a hanging wire villagers block road with bodies लटकते तार को ऊपर करने में करंट लगने से चाचा-भतीजा की मौत, गांववालों ने शव रखकर लगाया जाम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लटकते तार को ऊपर करने में करंट लगने से चाचा-भतीजा की मौत, गांववालों ने शव रखकर लगाया जाम

Ajay Singh संवाददाता, गोरखपुरFri, 26 Sep 2025 10:24 AM
यूपी के गोरखपुर में शुक्रवार की सुबह-सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां सहजनवा थाना क्षेत्र के तिवरान गांव में नीचे लटक रहे तार को ऊपर करने के दौरान करंट की चपेट में आने से चाचा-भतीजा गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को इलाज के लिए सीएचसी ठर्रापार ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सहजनवा-घघसरा मार्ग पर शव रखकर जाम कर दिया और बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे।

मृतकों की पहचान 40 वर्षीय चंद्रेश कुमार और उनके चाचा 60 वर्षीय राम बेलास के रूप में हुई है। चंद्रेश के परिवार में पत्नी कुसुम देवी, आठ वर्षीय पुत्र दिनेश और पांच वर्षीय पुत्री अनन्या हैं। वहीं, राम बेलास के कोई संतान नहीं थी, वह अपनी पत्नी रीता देवी के साथ चंद्रेश के परिवार के साथ ही रहते थे। हादसे के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

ग्रामीणों ने बताया कि चंद्रेश ने घर के लिए पोल से बिजली का कनेक्शन लिया था, लेकिन पड़ोसी से विवाद के बाद केबल काट दी गई। इसकी शिकायत बिजली विभाग से की गई, पर जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। मजबूरी में चंद्रेश ने चार सौ मीटर दूर स्थित ट्रांसफार्मर से बांस और लोहे के पोल के सहारे तार खींचकर घर तक कनेक्शन किया था। शुक्रवार सुबह तार ढीला होकर नीचे लटक गया था। मछली पालन करने वाले ग्रामीणों के कहने पर चंद्रेश अपने चाचा राम बेलास के साथ तार को ऊपर करने गए। इसी दौरान लोहे का पोल छूते ही दोनों करंट की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए।

इलाज के दौरान उनकी मौत की खबर फैलते ही ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। उन्होंने शव सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे चौकी प्रभारी दुर्गेश सिंह, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रभाकर दुबे और नायब तहसीलदार दुर्गेश चौरसिया ने ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय पर बिजली विभाग कार्रवाई करता तो यह हादसा टल सकता था। फिलहाल पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद रहकर हालात संभालने की कोशिश कर रहा है।

