चाचा-बुआ की नीयत हुई खराब, भाई के मरने पर उसकी फर्जी पत्नी बनाकर किया कांड, बेटी ने की FIR

यूपी के फिरोजाबाद में एक युवती कोर्ट के आदेश मुकदमा दर्ज कराया है। युवती का कहना है कि पिता की मौत के बाद दोनों बुआ और चाचाओं ने मिलकर एक महिला को उसके पिता की पत्नी दर्शाकर कांड कर दिया। उसके मकान को फर्जी पत्नी के नाम करा लिया।

उत्तर प्रदेश के फिरोजबाद जनपद में एक युवती की शादी कासगंज में हुई। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। अब पिता की मौत के बाद दोनों बुआ और चाचाओं ने मिलकर एक महिला को उसके पिता की पत्नी दर्शाकर कांड कर दिया। उसके पिता के मकान को फर्जी पत्नी के नाम करा लिया। जब दाखिला खारिज हो गया तो युवती को इस खेल के बार में पता चला। इस मामले में युवती ने थाना दक्षिण में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। अब युवती ने कोर्ट के आदेश पर सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। मामले में जांच पड़ताल शुरू हो गई।

थाना दक्षिण में साजिया बानो पुत्री जाने आलम निवासी लाल फाटक अहरोली नगला सैय्यद कासगंज ने शहजादे आलम पुत्र अलाउद्दीन, मोहम्मद सलीम, हुस्न बानो, अंजुम बेगम, लियाकत अली पुत्र शहजाद खां निवासीगण नगला बरी 60 फुटा रोड गली नंबर दो, बदरुनिसां पत्नी इस्लाम निवासी नाई की मंडी आगरा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।