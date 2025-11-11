बर्बरता की हदें: चाचा-चाची ने भतीजी का प्राइवेट पार्ट जलाया, वारदात में बच्ची की दादी भी शामिल

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUncle and aunt burn niece private parts; the child grandmother also involved in the crime
Tue, 11 Nov 2025 07:20 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के एक गांव में संपत्ति के लालच में एक महिला और उसके पति ने बर्बरता की हदें पार करते हुए अपनी 12 साल की भतीजी के प्राइवेट पार्ट में ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। असहाय बच्ची किसी तरह अपने स्कूल पहुंची तो वह चल तक नहीं पा रही थी। स्कूल की शिक्षिकाओं को इसका पता लगा तो उन्होंने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। मेडिकल जांच में बच्ची का प्राइवेट पार्ट किसी ज्वलनशील पदार्थ से जला पाया गया। घटना की तहरीर शिक्षिका ने बच्ची के चाचा-चाची के खिलाफ देते हुए इस वारदात में बच्ची की दादी के भी लिप्त होने का शक जाहिर किया है।

जानी थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में 12 साल की यह बच्ची सातवीं क्लास में पढ़ती है। स्कूल की शिक्षिकाओं ने बताया कि बच्ची के माता-पिता नहीं हैं। वह अपने चाचा-चाची और दादी के पास रहती है। बच्ची के हिस्से में कुछ जमीन आ रही है। आरोप है कि इसे हथियाने को लेकर चाचा-चाची, उसे काफी समय से प्रताड़ित कर रहे थे। सोमवार सुबह बच्ची स्कूल पहुंची तो वह असहज थी और उसे चलने में भी दिक्कत आ रही थी। शिक्षिकाओं ने महिला हेल्पलाइन पर फोन कर पुलिस की मदद से बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां एक्स-रे जांच में बच्ची का प्राइवेट पार्ट किसी ज्वलनशील पदार्थ से जला पाया गया। स्कूल की शिक्षिका ने चाचा-चाची को नामजद करते हुए तहरीर दी और दादी पर भी इस षड्यंत्र में शामिल होने का शक जाहिर किया। जानी थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी है। बच्ची को वन स्टॉप सेंटर भिजवाया है। बच्ची के नाम कितनी जमीन है, उसकी भी जांच की जा रही है।

पांच माह से प्रताड़ना की शिकार थी बच्ची

बताया जा रहा है कि बच्ची को पिछले पांच माह से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। धमकियों के डर से बच्ची किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। 12 जुलाई को शिक्षिकाओं ने बच्ची के घर पहुंचकर बच्ची के चाचा चाची को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। वहीं, जानी पुलिस भी इस घटना को दो दिन तक दबाए बैठी रही।

