बर्बरता की हदें: चाचा-चाची ने भतीजी का प्राइवेट पार्ट जलाया, वारदात में बच्ची की दादी भी शामिल

संक्षेप: यूपी मेरठ में एक महिला और उसके पति ने बर्बरता की हदें पार करते हुए अपनी 12 साल की भतीजी के प्राइवेट पार्ट में ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। मेडिकल जांच में बच्ची का प्राइवेट पार्ट किसी ज्वलनशील पदार्थ से जला पाया गया। वारदात में बच्ची की दादी भी शामिल होनी की आशंका है।

यूपी के मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के एक गांव में संपत्ति के लालच में एक महिला और उसके पति ने बर्बरता की हदें पार करते हुए अपनी 12 साल की भतीजी के प्राइवेट पार्ट में ज्वलनशील पदार्थ डाल दिया। असहाय बच्ची किसी तरह अपने स्कूल पहुंची तो वह चल तक नहीं पा रही थी। स्कूल की शिक्षिकाओं को इसका पता लगा तो उन्होंने बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया। मेडिकल जांच में बच्ची का प्राइवेट पार्ट किसी ज्वलनशील पदार्थ से जला पाया गया। घटना की तहरीर शिक्षिका ने बच्ची के चाचा-चाची के खिलाफ देते हुए इस वारदात में बच्ची की दादी के भी लिप्त होने का शक जाहिर किया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानी थाना क्षेत्र के एक गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में 12 साल की यह बच्ची सातवीं क्लास में पढ़ती है। स्कूल की शिक्षिकाओं ने बताया कि बच्ची के माता-पिता नहीं हैं। वह अपने चाचा-चाची और दादी के पास रहती है। बच्ची के हिस्से में कुछ जमीन आ रही है। आरोप है कि इसे हथियाने को लेकर चाचा-चाची, उसे काफी समय से प्रताड़ित कर रहे थे। सोमवार सुबह बच्ची स्कूल पहुंची तो वह असहज थी और उसे चलने में भी दिक्कत आ रही थी। शिक्षिकाओं ने महिला हेल्पलाइन पर फोन कर पुलिस की मदद से बच्ची को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां एक्स-रे जांच में बच्ची का प्राइवेट पार्ट किसी ज्वलनशील पदार्थ से जला पाया गया। स्कूल की शिक्षिका ने चाचा-चाची को नामजद करते हुए तहरीर दी और दादी पर भी इस षड्यंत्र में शामिल होने का शक जाहिर किया। जानी थानाध्यक्ष अखिलेश मिश्रा ने बताया कि पुलिस जांच में जुटी है। बच्ची को वन स्टॉप सेंटर भिजवाया है। बच्ची के नाम कितनी जमीन है, उसकी भी जांच की जा रही है।