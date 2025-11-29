Hindustan Hindi News
unable to tolerate sister calls brother and kills herself upset over husband s relationship with female teacher
बर्दाश्त नहीं होता... भाई को फोन कर बहन ने दी जान; महिला टीचर से पति के संबंधों से थी परेशान

संक्षेप:

Sat, 29 Nov 2025 02:41 PMAjay Singh संवाददाता, कानपुर (बिठूर)
अब बर्दाश्त नहीं होता भाई...। भाई को फोन करने के बाद गुरुवार रात को महिला ने फांसी लगाकर जान दे दी। बच्चों को पढ़ाने आने वाली ट्यूशन टीचर से उसके पति के प्रेम संबंध हो गए थे। इसको लेकर दोनों में विवाद होता था। दिन में पति ने उसे पीटा भी था। लोगों का कहना है कि महिला पिछले कई दिनों से परेशान थी। जब पति ने उस पर हाथ उठाया तो सब्र का बांध टूट गया। इन्हीं हालात में उसने खुद को खत्म करने जैसा आत्मघाती कदम उठा लिया।

कानपुर के यशोदानगर के रहने वाले विजय ने बताया कि उन्होंने बहन किरण राजपूत उर्फ मुन्नी देवी की शादी 2014 में बिठूर के भवानीपुर गांव निवासी राजमिस्त्री दिनेश राजपूत से की थी। दोनों के दो बच्चे हुए। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन इसी बीच बच्चों को पढ़ाने के लिए आने एक महिला ट्यूटर की वजह से घर में कलह होने लगी। छह महीने पहले बहन को दोनों के प्रेम संबंधों की जानकारी हुई तो वह विरोध करने लगी। उसने ट्यूटर को घर आने से मना कर दिया। इससे बाद पति बहन को अक्सर पीटता था। गुरुवार को भी दोनों में विवाद हुआ था।

बहन ने फोन कर उसे जानकारी दी थी। उसने कहा था कि पति गालियां बकते और मारते हैं। कहते हैं किसी के कहने से प्रेमिका को नहीं छोड़ सकता हूं। विजय ने बहन से हुई बातचीत का ऑडियो भी पुलिस को दिया है। बिठूर इंस्पेक्टर प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया कि जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

बहन से हुई बात का ऑडियो पुलिस को सौंपा

विजय ने बहन से हुई बात का ऑडियो पुलिस को सौंपा। बिठूर इंस्पेक्टर प्रेम नारायण विश्वकर्मा ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर पर कार्रवाई की जाएगी।

