गर्लफ्रेंड की बेज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया प्रेमी, बदला लेने के लिए कर दिया राजू का कत्ल, गिरफ्तार
एक सप्ताह पहले मेरठ में रेलवे ट्रैक से मिली लाश की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि गर्लफ्रेंड की बेइज्जती करने पर उसने राजू की हत्या की थी।
यूपी के मेरठ में एक हफ्ते पहले परतापुर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर बरामद हुई युवक की लाश के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दुर्घटना का रूप देने के लिए ईंट से सिर कुचकर युवक की हत्या के बाद शव को रेलवे ट्रैक पर फेंका गया था। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने बताया कि गर्लफ्रेंड की बेज्जती का बदला लेने के लिए उसने राजू उर्फ राज कुमार की हत्या की थी।
पुलिस लाइन में गुरुवार दोपहर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पत्रकार वार्ता करते हुए पूरे मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 25 नवंबर को मोहकमपुर रेलवे ट्रैक पर युवक का शव बरामद हुआ था, जिसकी शिनाख्त मलियाना निवासी राजू उर्फ राजकुमार के रूप में हुई थी। राजू के भाई पप्पू ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। घटना के खुलासे के लिए सीओ ब्रह्मपुरी के नेतृत्व में पुलिस की दो टीमों को लगाया गया था। जांच में सामने आया कि राजू के मोबाइल पर आखिरी कॉल शिवपुरम निवासी हनी उर्फ विनीत ने की थी। हनी को ही आखरी बार राजू के साथ देखा गया था। इस दौरान हनी फरार हो गया।
बुधवार देर रात हनी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने बताया कि लगभग डेढ़ साल पहले उसकी राजू से कहासुनी हुई थी। वह राजू से खुन्नस रखता था। कुछ दिनों पहले राजू ने हनी की गर्लफ्रेंड से भी कोई गलत बात कह दी थी। इसके बाद उसने राजू की हत्या का इरादा बनाया। 25 नवंबर को हनी ने राजू के मोबाइल पर कॉल कर बुलाया। राजू शराब के नशे में चूर था। इसके बाद हनी ने ईंट से सिर कूचकर राजू की हत्या कर दी और शव रेलवे ट्रैक पर फेंक कर फरार हो गया।
कॉल डिटेल से हाथ लगी सफलता
हत्या का मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने राजू के मोबाइल की तलाश की और उसके नंबर को सर्विलांस पर लगवाते हुए सीडीआर निकलवाई। एक नंबर ऐसा था, जिस पर कई बार बात की गई थी। वही नंबर हनी उर्फ विनीत आनंद का था, जो टीपी नगर के शिवपुरम में रह रहा था।
वारदात स्थल पर मिली आरोपी की लोकेशन
पुलिस ने हनी की लोकेशन को ट्रेस किया तो वह वारदात वाले स्थल पर मिली। इसके बाद पुलिस ने हनी को हिरासत में ले लिया और पूछताछ की। थोड़ी सी सख्ती करते ही हनी ने हत्या का राज उगल दिया। उसने बताया कि उसी ने राजू का मोबाइल गायब किया था।
बातचीत के बहाने बुलाकर कर दी हत्या
हत्या वाले दिन हनी ने फोन पर राजू से बात की और उसे मिलने के लिए मोहकमपुर रेलवे ट्रैक के पास बुलाया। राजू पहले से शराब पिए हुए था। हनी ने उसे बुलाकर और शराब पिलाई। इसके बाद मौका मिलते ही हनी ने पास पड़े पत्थर की मदद से राजू के सिर पर हमला किया और तब तक मारता रहा, जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हनी ने राजू का मोबाइल नाले में फेंक दिया था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया, हनी की मृतक राजू से लगभग डेढ़ साल पहले किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। राजू ने हनी को पीट दिया था। तभी से हनी बदला लेने की योजना बना रहा था। हत्या से कुछ दिन पहले राजू ने शराब के नशे में हनी की गर्लफ्रेंड को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की दी। यह बात हनी को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने राजू की हत्या का प्लान बना लिया। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।