Unable to keep up with cyber security IIT kanpur software developer commits suicide साइबर सुरक्षा के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा; आईआईटी के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने की खुदकुशी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUnable to keep up with cyber security IIT kanpur software developer commits suicide

साइबर सुरक्षा के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा; आईआईटी के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने की खुदकुशी

कानपुर आईआईटी के साइबर सुरक्षा विभाग में कार्यरत एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। जिसमें उसने साइबर सुरक्षा के साथ तालमेल न बैठा पाने की बात लिखी थी।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, कानपुरTue, 26 Aug 2025 12:14 PM
share Share
Follow Us on
साइबर सुरक्षा के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रहा; आईआईटी के सॉफ्टवेयर डेवलपर ने की खुदकुशी

यूपी कानपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान कानपुर (आईआईटी) के साइबर सुरक्षा विभाग में कार्यरत एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने अपने मकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मंगलवार को पुलिस ने इसकी जानकारी दी। मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ। जिसमें उसने साइबर सुरक्षा के साथ तालमेल न बैठा पाने की बात लिखी थी।

पुलिस ने बताया कि मूलरूप से महाराष्ट्र के रहने वाला 25 साल के दीपक चौधरी का शव सोमवार को यहां कल्याणपुर के गूबा गार्डन स्थित उसके किराए के मकान में फंदे से लटका मिला। मौके से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें उसने अपने माता-पिता से माफी मांगते हुए लिखा कि वह साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हो रही प्रगति के साथ तालमेल बैठाने में असमर्थ महसूस कर रहा है। पुलिस के मुताबिक रविवार रात चौधरी बिल्कुल सामान्य था लेकिन सोमवार को जब बार-बार फोन करने और दरवाजा खटखटाने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया तो उसके दोस्तों ने खिड़की से अंदर झांक कर देखा कि उसका शव फंदे से लटका हुआ था।

ये भी पढ़ें:दवा माफिया का पैसों से भरा बैग; घूस की रकम भी नहीं डिगा पाई इंस्पेक्टर का ईमान

सूचना मिलने पर पुलिस और फॉरेसिंक टीम दरवाजा तोड़कर कमरे में पहुंची और शव को नीचे उतारा। साथ ही मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने बताया कि औपचारिकताएं पूरी करने के बाद कमरे को सील कर दिया गया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि जांच जारी है, लेकिन अभी तक किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं है। आईआईटी के निदेशक मणींद्र अग्रवाल ने बताया कि चौधरी पिछले दो वर्षों से संस्थान के साइबर सुरक्षा विभाग से जुड़ा था। घटना से पहले युवक ने एक वरिष्ठ संकाय सदस्य से अपनी परेशानियों के बारे में बात की थी। उन्हें कड़ी मेहनत करते रहने की सलाह दी गई थी और उन्हें विश्वास दिलाया गया था कि वह सफल होगा।

सुसाइड नोट में लिखी ये बातें

वहीं, इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त (कल्याणपुर) रंजीत कुमार ने बताया कि चौधरी की डायरी में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा था, ‘मैं शराब नहीं पीता या कोई गलत काम नहीं करता। मम्मी-पापा, मुझे माफ कर दीजिए।’

Kanpur Kanpur News IIT Kanpur अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |