पहले पति से नहीं हुआ बच्चा तो कर ली दूसरी शादी, फिर ननद का बेटा चुराकर भागी महिला
यूपी के हरदोई से अजब-गजब मामला सामने आया है। पहली शादी के दौरान महिला को बच्चा नहीं हुआ। इसको लेकर पति-पत्नी के बीच झगड़ा शुरू हो गया। कुछ दिन बाद महिला ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन महिला के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। महिला ने मौका पाकर अपनी ननद का बेटा चुरा लिया और फिर अपने पहले पति के पास पहुंच गई। पुलिस ने महिला की खोजबीन शुरू की। महिला को बच्चा समेत पुलिस ने पकड़ लिया। बच्चा चोर महिला को पुलिस जेल भेज दिया है। उसके कब्जे से पुलिस को मोबाइल समेत अन्य समान भी बरामद हुआ है। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि शादी के कई साल बाद भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। इस बीच पति से अनबन होने पर वह दूसरे युवक के संपर्क में आ गई। उससे आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली और घर आकर रहने लगी। आठ महीने बाद जब उसकी ननद के बच्चा हुआ तो उसे मौका पाकर चुरा लिया और पहले पति के पास पहुंच गई।
आर्यमंदिर में महिला ने की थी दूसरी शादी
ग्राम बेगमगंज निवासी विजय कुमार ने कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी आठ माह पूर्व लखनऊ निवासी मोहिनी से आर्य समाज मंदिर में हुई थी। शादी के बाद मोहनी उसके घर में पत्नी के रूप में रह रही थी। पीड़ित के मुताबिक तीन दिसंबर की रात में मोहिनी उसके बहन का एक माह का बच्चा, आभूषण व मोबाइल लेकर फरार हो गई। बच्चा चोरी का मामला सामने आने पर पुलिस एक्शन में आई और महिला की खोज -बीन शुरू की। पुलिस ने आरोपी महिला को उसके पहले पति अमित निवासी लखनऊ को बच्चा सहित गिरफ्तार किया।
शक न हो इसलिए लोगों से अच्छी तरह से घुलमिल गई थी महिला
पुलिस के अनुसार विजय ने बताया कि महिला पहले से शातिर थी। उस पर लोगों को किसी तरह का शक न हो इसको लेकर आठ महीने तक शातिर मोहिनी परिवार वालों से घुलमिल गई। कोतवाल विद्यासागर पाल ने बताया कि महिला की ससुराल लखनऊ के ठाकुरगंज के भमरौली विहार कालोनी में अमित कुमार के यहां है। पति अमित से अनबन होने के बाद महिला ने दूसरी शादी कर ली। बच्चे को चोरी करने के बाद वह पहले पति के पास ही गई। उसने भी पुलिस को इस मामले की जानकारी नहीं दी। इसलिए उसे भी दोषी मानकर जेल भेजा गया है।