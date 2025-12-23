बहन का रिश्ता टूटना बर्दाश्त न कर सका भाई, खुद को फांसी लगा दे दी जान

संक्षेप: 37 वर्षीय आलोक कुमार शर्मा ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेंगे यह किसी ने सोचा नहीं था। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, एक महीने पहले आलोक की बहन की शादी प्रतापगढ़ जिले में तय हुआ था। किन्हीं कारणों से यह रिश्ता टूट गया, जिसके बाद लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हो गया।

यूपी के रायबरेली में एक भाई अपनी बहन का रिश्ता टूटना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से इलाके में लोग सन्न रह गए हैं। युवक अपने पीछे गर्भवती पत्नी और तीन मासूम बच्चे छोड़ गया है। बताया जा रहा है कि बहन की शादी टूटने से वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया था। घटना रायबरेली के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के परसीपुर गांव की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

37 वर्षीय आलोक कुमार शर्मा ऐसा आत्मघाती कदम उठा लेंगे यह किसी ने सोचा भी नहीं था। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, एक महीने पहले आलोक की बहन की शादी प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ में तय हुआ था। किन्हीं कारणों से यह रिश्ता टूट गया, जिसके बाद लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हो गया। आरोप है कि बहन के होने वाले ससुरालीजन आलोक को लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे।

इसी प्रताड़ना और सामाजिक लोक-लाज से आहत होकर आलोक ने आधी रात को घर के अंदर फांसी लगा ली। जब तक परिजनों को इसकी भनक लगी, आलोक की स्थिति गंभीर हो चुकी थी। आनन-फानन में उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) ले जाया गया, जहां डॅक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।