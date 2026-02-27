Hindustan Hindi News
बेटे की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकीं मां और दो बेटियां, तीनों ने खाया जहर, दो की मौत

Feb 27, 2026 02:36 pm ISTDinesh Rathour लखीमपुर खीरी
लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले हुए सड़क हादसे में हुई बेटे की मौत का सदमा मां और उसकी दो बेटियां बर्दाश्त नहीं कर सकीं। मां और उसकी दो बेटियों ने जहर खा लिया। जिसमें दो की मौत हो गई।

Lakhimpur kheri Suicide News: यूपी के लखीमपुर खीरी में कुछ दिन पहले हुए सड़क हादसे में हुई बेटे की मौत का सदमा मां और उसकी दो बेटियां बर्दाश्त नहीं कर सकीं। मां और उसकी दो बेटियों ने जहर खा लिया। मां और एक बेटी की मौत हो गई जबकि बड़ी बेटी को गंभीर हालत में गोला सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

मैलानी थाना क्षेत्र के गांव काकोरी में रहने वाले बिजेंद्र कुमार की 50 वर्षीय पत्नी फूल कुमारी, उनकी दो बेटियों 19 वर्षीय निमिषा और 24 वर्षीय कंचन को गंभीर हालत में लेकर परिजन और गांव वाले गोला सीएचसी पहुंचे। परिजनों ने तीनों के जहर पीने की बात कही। इलाज के दौरान फूल कुमारी और निमिषा की मौत हो गई। जबकि गंभीर हालत में कंचन को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

मां और छोटी बेटी के गले पर मिले फांसी के निशान

सीएचसी के अधीक्षक डॉ गणेश कुमार ने बताया कि तीनों के मुंह से झाग निकल रहा था। इससे जहर खाने की आशंका है। लेकिन फूल कुमारी और निमिषा के गले पर फांसी के निशान भी थे। उनकी मौत कैसे हुई, यह पोस्टमार्टम से पता चलेगा। गोला इंस्पेक्टर अंबर सिंह ने बताया कि बिजेंद्र के बेटे पवन की दिसंबर में सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके सदमे में परिवार रहता था। उधर पवन की पत्नी से भी मां बेटियों का विवाद हुआ करता था। आशंका है कि उसी में उन्होंने आत्महत्या का कदम उठाया है। सीओ गोला रमेश तिवारी ने बताया कि मां और बेटी ने आत्महत्या की है। इन्होंने कैसे आत्महत्या की है, उसकी पुष्टि पोस्टमार्टम से हो सकेगी।

फांसी लगाकर युवती ने की आत्महत्या

वहीं दूसरी ओर शाहजहांपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के चमकनी कर्बला मोहल्ले में रहने वाले विनोद कुमार की 15 वर्षीय बेटी कोमल ने गुरुवार शाम 4 बजे घर के अंदर बंद कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बेटी के सुसाइड की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। आत्महत्या की खबर पाकर सदर कोतवाल ब्रजेश सिंह मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।मृतका कोमल के पिता 3 साल पहले दिल्ली गए थे अभी तक वापस नहीं लौटे हैं वहीं उसकी मां की मौत हो चुकी है मृतका अपनी दादी नित्य के पास रहती थी ।वही अभी फांसी लगाने की पीछे की कोई ठोस वजह पुलिस के सामने नहीं आई है।

