पिता की मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका जवान बेटा, तोड़ दिया दम; एक साथ उठी अर्थी

संक्षेप: जहांगीराबाद के मोहल्ला जटियान निवासी राजेंद्र प्रजापति मजदूरी करते थे। शनिवार की शाम को बीमारी के चलते राजेंद्र प्रजापति का निधन हो गया। राजेंद्र की मौत की जानकारी उनके बेटे पंकज को कई घंटे बाद दी गई। पिता की मौत का सदमा पंकज बर्दाश्त नहीं कर सका। उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। थोड़ी देर बाद मौत हो गई।

Sun, 2 Nov 2025 12:32 PMAjay Singh संवाददाता, बुलंदशहर
Son dies due to shock of father's death: यूपी के बुलंदशहर से एक ऐसी दुख की खबर आई है जिसने सुनने वालों की आंखें नम कर दीं। यहां एक पिता और पुत्र की एक साथ अर्थी उठी। पहले पिता की मौत हुई जिसकी सूचना कई घंटे बाद बेटे को दी गई। पिता की मौत के गम में बेटे ने दम तोड़ दिया। पिता-पुत्र की एक साथ मौत ने परिवार और गांववालों को गम से भर दिया है। हर किसी की जुबां पर इसी वाकये का जिक्र है। पूरे मोहल्ले में मातम छाया हुआ है।

घटना, बुलंदशहर के जहांगीराबाद की है। मिली जानकारी के अनुसार जहांगीराबाद के मोहल्ला जटियान निवासी राजेंद्र प्रजापति (उम्र 62 वर्ष) मजदूरी करते थे। शनिवार की शाम को बीमारी के चलते राजेंद्र प्रजापति का निधन हो गया। राजेंद्र की मौत की जानकारी उनके बेटे पंकज (उम्र 26 वर्ष) को कई घंटे बाद दी गई। पिता की मौत का सदमा पंकज बर्दाश्त नहीं कर सका।सूचन मिलने के बाद और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिवारीजनों ने पंकज की हालत देखी तो घबरा गए। वे पंकज को लेकर आनन-फानन में अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में डॉक्टरों ने पंकज को देखते ही मृत घोषित कर दिया।

एक साथ उठी पिता-पुत्र की अर्थी

बुलंदशहर में पिता-पुत्र की अर्थी एक साथ उठी। पिता की मौत के बाद पुत्र की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में घर से पिता- पुत्र की अर्थी एक साथ उठीं। रविवार को गमगीन माहौल में पिता पुत्र का अंतिम संस्कार किया गया। जिसे देखकर हर किसी की आंखें नम हो गई। परिजनों ने बताया कि पंकज गाड़ी चला कर परिवार का पालन पोषण करता था।

कुछ साल पहले पंकज का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद उसकी तबीयत भी खराब होती रहती थी। पिता के निधन की खबर मिलने के बाद वह सोच में डूब गया और उसकी तबीयत बिगड़ गई। पंकज की तबीयत बिगड़ती ही गई और अंतत: उसकी मौत भी हो गई।

अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
