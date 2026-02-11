Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUnable to bear separation from her friend young woman fled her sasural to meet her then both committed suicide
सहेली से जुदाई बर्दाश्त नहीं पाई युवती, ससुराल से भागकर मिलने पहुंची, फिर दोनों ने कर ली आत्महत्या

सहेली से जुदाई बर्दाश्त नहीं पाई युवती, ससुराल से भागकर मिलने पहुंची, फिर दोनों ने कर ली आत्महत्या

संक्षेप:

लखनऊ के रहीमाबाद में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। दो युवतियां आपस में अच्छी सहेली थीं। एक की शादी हो गई। ससुराल जाने के बाद उसका सहेली से मिलना बंद हो गया। एक दिन दोनों ने मिलकर आत्महत्या का प्लन बनाया और ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। 

Feb 11, 2026 07:26 pm ISTDinesh Rathour लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ में दो सहेलियों के आत्महत्या का मामला सामने आया है। रहीमाबाद-दिलावर नगर रेलवे स्टेशन के बीच बेलवा फाटक के पास बुधवार सुबह 23 वर्षीय नीतू और 20 वर्षीय शशि ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। दोनों के क्षत विक्षत शव पड़े मिले। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। शादी के पूर्व दोनों साथ ही रहती थी। नौ माह पूर्व नीतू का विवाह हो गया था। इसलिए मिलना कम होता था और शशि बेहद परेशान रहती थी। करीब एक हफ्ते बाद नीतू सुबह ससुराल से लौटी। भागकर सहेली के पास पहुंची। दोनों खेत में मिली इसके बाद रेलवे ट्रैक पर जाकर ट्रेन के आगे कूद गई।

दिलावरनगर रेलवे स्टेशन बेलवा फाटक के पास सुबह दो युवतियों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। घटना से मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। रेलवे और पुलिस के अधिकारी पहुंचे। ग्रामीणों ने शव की शिनाख्त नीतू और शशि निवासी राजा खेड़ा मानकौटी के रूप में की। इस बीच नीतू के पिता बुद्धा और शशि के पिता अशर्फी लाल व परिवारीजन मौके पर पहुंचे। रहीमाबाद पुलिस ने परिवारीजनों से बातचीत के बाद दोनों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। ग्रामीणों के मुताबिक नीतू और शशि दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। खूब पटती थी। दोनों सुबह से लेकर रात तक साथ ही रहती थी। कई बार घरवालों ने डांटा भी था। इसके बाद भी उनमें कोई फर्क नहीं पड़ा।

उन्नाव जिले में हुई थी युवती की शादी

नीतू के परिवारीजनों ने बताया कि मई 2025 में उन्होंने नीतू का विवाह उन्नाव जनपद के औरास के धनैया खेड़ा गांव में रहने वाले ईशू से किया था। इसके बाद नीतू अपनी ससुराल में रहती थी। वह गांव भी आती थी। गांव आने पर सहेली शशि से मुलाकात करती थी। वहीं, नीतू के देवर रवि के मुताबिक वह अपनी भाभी को लेकर सुबह करीब 10 बजे उनके मायके आया था। भाभी घर पहुंचते ही अपनी सहेली शशि से मिलने की बात कहकर चली गई थी। कुछ देर बाद उनके ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या की सूचना मिली। दोनों के परिवारीजनों ने किसी भी आरोप से इंकार किया है।

खेत में मिली फिर हाथ पकड़कर ट्रेन के आगे कूदी

ग्रामीमों के मुताबिक शशि और नीतू को करीब 11 बजे खेत की ओर जाते देखा गया। वहां वह मिली। इसके बाद कब रेलवे ट्रैक के पास पहुंचकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। यह कोई नहीं देख पाया। दोनों की चप्पलें बाग में रखे मिले थे। पुलिस घटना से जुड़े कई अहम बिंदुओं की तफ्तीश कर रही है।

शशि की शादी तय होकर टूट चुकी थी

परिवारीजनों के मुताबिक कुछ महीने पूर्व शशि की शादी तय हुई थी। इसके बाद उसकी शादी टूट गई थी। शशि के परिवार में पिता के अलावा एक बहन और पांच भाई हैं। वहीं, नीतू परिवार में पिता, भाई नरेश और तीन बहने हैं।

एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहतीं थीं दोनों

ग्रामीणों के मुताबिक दोनों एक दूसरी से अलग नहीं होना चाहतीं थीं। बचपन से एक साथ पली बढ़ी और साथ साथ स्कूल में पढाई की और एक साथ मौत को गले लगा लिया। इसदिल दहला देने वाली घटना से परिजनों सहित ग्रामीण भी आहत हैं। एसीपी मलिहाबाद सुजीत कुमार दुबे ने बताया, दोनों में बचपन से अच्छी दोस्ती थी। दोनों एक साथ रहती थी। घरवालों ने किसी भी आरोप से इंकार किया है। आत्महत्या के कारणों की तफ्तीश की जा रही है। साक्ष्यों और पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।ठा

