बर्दाश्त न हुआ प्रेमिका की शादी कहीं और तय होने का गम, वीडियो भेजा; व्हाट्सएप स्टेटस लगा दी जान

29 वर्षीय लकी सिंह माता-पिता की मौत के बाद से मौसा के घर में 2014 से रह रहा था। मौसा ने बताया कि वह रावतपुर के छपेड़ा पुलिया स्थित बाबा आनंदेश्वर भोजनालय में केयर टेकर था। उन्होंने बताया बेटे दोस्त ने रात करीब साढ़े 12 बजे लकी का सुसाइड करने वाला व्हाट्सऐप स्टेटस देख सूचना दी।

प्रेमिका की शादी दूसरी जगह तय हो जाने से आहत युवक ने सोमवार रात को कानपुर के रावतपुर के एक भोजनालय की मेस में फंदा लगाकर जान दे दी। इससे पहले उसने प्रेमिका को वीडियो कॉल की थी। नहीं उठने पर फंदे का वीडियो बनाकर प्रेमिका को भेजा और फिर व्हाट्सऐप पर स्टेटस लगाकर फांसी लगा ली।

मूलरूप से बलिया के रसड़ा चंद्रवार निवासी 29 वर्षीय लकी सिंह माता-पिता की मौत के बाद से रावतपुर में मौसा ब्रजेश के घर में 2014 से रह रहा था। ब्रजेश ने बताया कि वह रावतपुर के छपेड़ा पुलिया स्थित बाबा आनंदेश्वर भोजनालय में केयर टेकर था। छह महीने से वह वहां कामकाज देख रह था। उन्होंने बताया बेटे आर्यन के दोस्त मोहित ने रात करीब साढ़े 12 बजे लकी का सुसाइड करने वाला व्हाट्सऐप स्टेटस देखकर उन्हें और भोजनालय के मालिक को सूचना दी। वह लोग मौके पर पहुंचे तो लकी का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। रावतपुर थाना प्रभारी कमलेश राय ने बताया कि युवक ने प्रेम-प्रसंग के कारण आत्महत्या की है। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाए हैं।

दो घंटे पहले बनवाया था रोटी बनाते वीडियो मौसा ब्रजेश ने बताया कि लकी ने भारी मशीनरी जैसे एक्सकेवेटर, जेसीबी, क्रेन आदि के रखरखाव का कोर्स किया था। वह विदेश जाकर नौकरी करने का प्रयास रहा था। इसी बीच उसका बर्रा में रहने वाली किसी युवती से प्रेम-प्रसंग हो गया। युवती की शादी दूसरी जगह तय होने के बाद वह तनाव में रहने लगा था। सोमवार को वह पत्नी सुनीता के साथ लखनऊ स्थित चंद्रिका देवी मंदिर दर्शन करने गए थे। बेटा आर्यन घर पर अकेला था। रात करीब 10 बजे रोटी लेने भोजनालय गया था। जहां लकी को रोटी बनाता देखकर उसका वीडियो भी बनाया था। बेटा जब उससे रोटी लेकर लौटा तब लकी जरा भी तनाव में नहीं था।