पति की मौत का गम नहीं सह सकी पत्नी, कुछ घंटे बाद ही चलती ट्रेन से कूदकर दी जान

पति की मौत का गम नहीं सह सकी पत्नी, कुछ घंटे बाद ही चलती ट्रेन से कूदकर दी जान

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर में एक हृदयविदारक घटना सामने आई है, जहां एक पत्नी अपने पति के वियोग का दुख सहन नहीं कर सकी और चलती ट्रेन से कूदकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पति की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद हुई इस आत्मघाती घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है।

Feb 06, 2026 12:10 pm ISTYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान, सुलतानपुर, संवाददाता
सुलतानपुर-वाराणसी रेलमार्ग पर गुरुवार की आधी रात दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई। बिहार की रहने वाली एक महिला ने अपने पति की मौत के सदमे में श्रमजीवी एक्सप्रेस से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना सुल्तानपुर में देहात कोतवाली क्षेत्र के अभियाकला गांव के पास की है। मृतका की पहचान बिहार के बक्सर जिले के रायपुरा गांव निवासी नीतू उपाध्याय (35) के रूप में हुई है।

नीतू के पति अमित उपाध्याय लंबे समय से बीमार थे और उनका इलाज लखनऊ के एसजीपीजीआई (PGI) में चल रहा था। गुरुवार को इलाज के दौरान अमित ने दम तोड़ दिया। पति की मौत की खबर सुनते ही नीतू की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी और वह गहरे सदमे में थी। परिजन पति के शव को एम्बुलेंस से लेकर बिहार के लिए रवाना हुए, जबकि नीतू को रिश्तेदार और परिवार के अन्य सदस्य श्रमजीवी एक्सप्रेस से लेकर घर लौट रहे थे।

परिजनों की नजरों से बचकर मौत को लगाया गले

ट्रेन में सफर के दौरान परिजनों ने नीतू को संभालने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रात करीब दो बजे जब ट्रेन पखरौली स्टेशन पार कर अभियाकला गांव के पास पहुंची तो नीतू ने वॉशरूम जाने का बहाना बनाया। वह ट्रेन के गेट के पास पहुंची और अचानक चलती ट्रेन से नीचे छलांग लगा दी। ट्रेन की रफ्तार तेज होने के कारण वह गंभीर रूप से चोटिल हुई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।

चीख-पुकार और चेन पुलिंग

नीतू के ट्रेन से कूदते ही हड़कंप मच गया। ट्रेन में चीख-पुकार मच गई। यात्रियों ने तुरंत चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीतू की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही देहात कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पटरी के पास से बरामद किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है।

पुलिस की कार्रवाई और जांच

देहात कोतवाल धर्मबीर सिंह ने बताया कि प्राथमिक जांच और चश्मदीदों के बयानों से स्पष्ट है कि महिला ने पति की मौत के गम में यह आत्मघाती कदम उठाया है। परिजनों ने बताया कि वह अपने पति के बेहद करीब थी और उनकी मृत्यु के बाद से ही सुध-बुध खो चुकी थी। पुलिस अब कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर शव को परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया में जुटी है। इस घटना के बाद से ही बक्सर स्थित उनके पैतृक गांव रायपुरा में मातम पसरा हुआ है।