दो घंटे भी बर्दाश्त नहीं हुई जुदाई, पत्नी की मौत के सदमे में बुजुर्ग ने भी छोड़ी दुनिया, एक साथ उठीं
बुलंदशहर में एक महिला की मौत के दो घंटे बाद बुजुर्ग पति ने भी दम तोड़ दिया। बुजुर्ग अपनी पत्नी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। एक साथ पति-पत्नी की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।
Bulandshahr News: जीवनभर साथ रहे बुजुर्ग दंपति एक-दूसरे से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सके। पहले 65 वर्षीय वृद्ध महिला की मौत हो गई, इसके बाद 72 वर्षीय बुजुर्ग, पत्नी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और पत्नी की मौत के करीब दो घंटे बाद ही उन्होंने भी दम तोड़ दिया। एक ही घर में दो मौतों ने पूरे गांव को गमगीन कर दिया।
घटना अहार क्षेत्र के गांव पौटा बादशाहपुर की है। 72 वर्षीय सुखपाल सिंह और उनकी 65 वर्षीय पत्नी होशियारी देवी लंबे समय से बीमार थे। सुखपाल सिंह का इलाज बुलंदशहर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था, जबकि होशियारी देवी को कुछ दिन पूर्व सिर में तेज दर्द की शिकायत के चलते पहले बुलंदशहर और बाद में दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद शुक्रवार को दोनों को घर वापस लाया गया था।
दोनों के बीच था गहरा लगाव
शनिवार दोपहर अचानक होशियारी देवी की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उन्हें संभाल पाते, इससे पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके करीब दो घंटे बाद सुखपाल सिंह की भी हालत बिगड़ गई और उन्होंने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। दो घंटे के भीतर बुजुर्ग दंपति की मौत होने से हर कोई गमगीन हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों के बीच गहरा लगाव था और वे जीवनभर एक-दूसरे का सहारा बने रहे। दंपति के पुत्र सुरेश ने बताया कि माता-पिता का अंतिम संस्कार रविवार सुबह अवंतिका देवी गंगा घाट पर किया जाएगा।
चौकीदार की पत्नी की मौत, सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस
वहीं दूसरी ओर बस्ती में एक बुजुर्ग महिला को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस सीमा विवाद में ही उलझी रही। समय रहते अगर महिला को अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद बुजुर्ग महिला की जान बचाई जा सकती थी। शनिवार सुबह करीब आठ बजे पैकोलिया थाना क्षेत्र के रामापुर गांव निवासी राजाराम यादव की पत्नी राजपती यादव (67) सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर राशन लेने के लिए घर से निकली थीं। जैसे ही वह बभनान-गौर मार्ग पर पहुंचीं, गौर से बभनान की ओर जा रहे तेज रफ्तार बाइक सवार ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।टक्कर इतनी तेज थी कि वह उछलकर सड़क किनारे जा गिरीं और गंभीर चोट लगने से मौके पर ही उनकी मौत हो गई। घटना के बाद रामापुर और कोठवा गांव के लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई। सूचना पर मृतका के पति राजाराम यादव, जो पेशे से चौकीदार हैं, भी पहुंच गए।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
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पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।