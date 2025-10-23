उमेश पाल हत्याकांड में अतीक के बेटे उमर को झटका, जमानत अर्जी खारिज

संक्षेप: प्रयागराज के सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी गई है। उमर ने अपनी जमानत अर्जी में कहा कि हत्याकांड के समय वह जेल में था। उसे रंजिशन फंसाया गया है।

प्रयागराज के सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड में माफिया अतीक अहमद के बेटे मोहम्मद उमर की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) राम प्रताप सिंह राणा ने निरस्त कर दी है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि आपराधिक इतिहास और दर्ज मुकदमों को देखते हुए यह नहीं माना जा सकता है कि वह जमानत पर मुक्त होने के पश्चात भविष्य में कोई अन्य अपराध नहीं करेगा। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने अपराध की प्रकृति उसकी गुरुता तथा अपराध में संलिप्तता को देखते हुए जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार नहीं माना।

मो. उमर की ओर से दिए गए जमानती प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि 24 फरवरी 2023 को धूमनगंज थाना क्षेत्र में जब यह घटना घटी, उस वक्त वह जेल में निरुद्ध था। घटना में उसकी कोई भागीदारी नहीं थी, उसे रंजिशन फंसाया गया है। यह भी कहा कि न तो उससे किसी तरह की बरादगी हुई और न ही ऐसा कोई विश्वसनीय साक्ष्य सामने आया है, जिससे उसे सीधे तौर पर संबंधित अपराध से जोड़ा जा सके। मुकदमा लिखाने वाली उमेश पाल की पत्नी जया पाल को जमानत अर्जी की जानकारी दी गई तो उन्होंने जमानत का विरोध किया। वहीं, लोक अभियोजक की ओर से भी जमानत अर्जी निरस्त किए जाने की याचना की गई।

जमानत अर्जी पर न्यायालय में एडीसी विमल पाठक, अखिलानंद द्विवेदी एवं अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बहस की। वादिनी जयपाल की ओर से बहस करते हुए विक्रम सिन्हा एडवोकेट ने अपराध की गंभीरता और आरोपी के संभावित खतरों पर बल दिया। मुकदमे की विवेचना कर रहे एसीपी धूमनगंज ने यह कहते हुए जमानत का विरोध किया कि जमानत मिलने पर साक्षियों को डराने-धमकाने, साक्ष्य को प्रभावित करने के साथ ही अज्ञात स्थान पर भाग जाने की संभावना है।