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छात्र जीवन से ही राजनीति में आए उमाशंकर, मायावती गई थीं घर, निधन से विस में बीएसपी जीरो

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान
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यूपी में बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार की रात निधन हो गया। गुरुग्राम के मेंदाता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। शव आज गृह जिले बलिया आने की उम्मीद है।

Umashankar passed away entered politics during student days Mayawati personally visited home
विधायक उमाशंकर सिंह का हाल जानने पिछले साल बसपा प्रमुख मायावती खुद उनके घर गई थीं (फाइल फोटो)

बहुजन समाज पार्टी के विधायक उमाशंकर सिंह का बुधवार की देर रात निधन हो गया। वह लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थे। गुरुग्राम के मेंदाता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। यहीं पर निधन हुआ है। पिछले साल बसपा प्रमुख मायावती उमाशंकर सिंह का हाल जानने खुद उनके घर गई थीं। उमाशंकर सिंह यूपी विधानसभा में बसपा के इकलौते विधायक थे। उनके निधन से अब लोकसभा के बाद विधानसभा में भी बसपा की सदस्यता जीरो हो गई है। उमाशंकर सिंह बलिया की रसड़ा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए थे। उनकी जीत को बसपा से ज्यादा उमाशंकर के कार्यों की जीत बताया जाता था।

बलिया के सतीश चंद्र कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वह राजनीति में आ गए थे। यहां से 1990 में छात्रसंघ के महामंत्री चुने गए। इसके बाद 2000 में वह जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुए। 2012 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर पहली बार रसड़ा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और जीत दर्ज कर विधायक बने। इसके बाद वर्ष 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल करते हुए लगातार तीसरी बार इस समय विधायक थे।

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विधायक रहते ठेके लेने का आरोप, कई विधायकी

वर्ष 2012 में पहली बार विधायक चुने जाने के बाद उन पर विधायक रहते हुए पीडब्ल्यूडी से सरकारी ठेके लेने का आरोप लगा। लोकायुक्त न्यायमूर्ति एनके मेहरोत्रा के समक्ष शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद लोकायुक्त ने उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त करने की संस्तुति की। चुनाव आयोग के परामर्श के आधार पर तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने जनवरी 2017 में आदेश जारी कर उमाशंकर सिंह को उनके निर्वाचन की तिथि 6 मार्च 2012 से अयोग्य घोषित करते हुए उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी थी। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट से चुनाव आयोग और राजभवन स्तर पर भी विचाराधीन रहा। अगले चुनाव में वह फिर मैदान में उतरे और 2017 और 2022 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने।

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बीमार होने के बाद भी क्षेत्र में लोगों के बीच जाते रहे

उमाशंकर सिंह भले बसपा के साथ जुड़कर राजनीति कर रहे थे, लेकिन हर दलों में उनके अच्छे संबंध थे। रसड़ा विधानसभा क्षेत्र समेत समूचे बलिया में उन्हें गरीबों का मसीहा के रूप में जाना जाता था। वह लोगों के हर दुख में साझीदार बने। दो साल पहले गंभीर बीमारी सामने आने के बाद चिकित्सकों ने उन्हें भीड़ से अलग रहने और कोरोना प्रोटोकाल का पालन करने की सख्त हिदायत दी थी। इसके बावजूद लोगों से उनका मिलना कम नहीं हुआ। मास्क लगाकर भी वे लोगों के बीच पहुंचे, उनकी परेशानियां सुनीं और उनका समाधान भी किया। उमाशंकर सिंह के निधन की सूचना मिलते हर कोई स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीर लगे शोक संदेश से पट गया।

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बेटियों की शादी और धार्मिक यात्राओं ने बनाया ‘सितारा’

उमाशंकर सिंह ने अपनी सादगी के दम पर जो छवि बनाई, उसने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना दिया। कम उम्र में भी उन्होंने लोकप्रियता के शिखर को छू लिया। गरीब परिवार के बेटियों की धूमधाम से शादी कराकर वे बेटियों के ‘पिता’ तो बुजुर्गों को धार्मिक यात्राएं कराकर ‘बेटा’ के रूप में सबकी आंखों का तारा बन गए थे।

उमाशंकर सिंह ने रसड़ा में सामूहिक विवाह का जो सिलसिला शुरू किया, वह इतिहास बन गया। एक साथ सैकड़ों बेटियों की न सिर्फ शादी कराई। आयोजनों को ऐसा भव्य बनाया कि बाकी शादियां भी उनके सामने फीकी पड़ गईं। हिन्दी और भोजपुरी फिल्मी सितारों की मौजूदगी ने उन आयोजनों में चार चांद लगा दिया। लाखों की भीड़ उन शादियों की गवाह बनी। इसके अलावा बसपा विधायक ने विस क्षेत्र के लोगों को धार्मिक यात्राएं भी कराईं। उज्जैन के लिए उन्होंने रसड़ा रेलवे स्टेशन से दो स्पेशल ट्रेनें चलवाईं। हजारों लोगों को महाकाल का दर्शन करवाकर वे सबके ‘हीरो’ बन गए।

इसके अलावा मुस्लिम समुदाय के लोगों को अजमेर की यात्रा कराई। रसड़ा से बस के जरिए वहां ले जाना और वापस लाकर सबकी दुआएं लीं। दो साल पहले उनकी बीमारी की बात सामने आई तो हर कोई यह सोचकर सन्न था कि सबका आशीर्वाद लेने वाले किसी व्यक्ति को इतनी गंभीर बीमारी कैसे हो सकती है। लेकिन नियति पर किसी का बस नहीं है। जीवन और मौत से लम्बे समय से संघर्ष कर रहे उमाशंकर सिंह आखिरकार सबको छोड़कर अनंत की यात्रा पर निकल गए।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

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योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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