अतीक अहमद के बेटों की 3 साल बाद हुई बात, अली से बोला उमर- हौसला रखना, घबराना नहीं

छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए पैरोल सुनवाई के दौरान उमर और अली वीडियो कांफ्रेंसिंग से जुड़े। तीन साल बाद भाई से बात करते हुए उमर ने अली को हौसला रखने और मीडिया से कुछ न बोलने की सलाह दी। दोनों ने कोर्ट में अंग्रेजी में सवालों के जवाब दिए।

छोटे भाई अबान के जनाजे में शामिल होने के लिए शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में पैरोल याचिका पर सुनवाई के दौरान जेल में बंद अतीक अहमद के बेटों उमर और अली को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया था। इस दौरान अतीक के सबसे बड़े बेटे उमर ने कोर्ट से आग्रह किया कि वह अपने भाई अली से बात करना चाहता है। कहा कि अली से उसकी तीन साल से मुलाकात नहीं हुई है। कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद उमर ने अली से कहा कि- तुम हौसला बनाए रखना, घबराने की जरूरत नहीं है, मीडिया वाले बहुत दबाव डालेंगे मगर तुमको कुछ नहीं बोलना है। बड़े भाई के तौर पर उसने अली को यह बात कोर्ट की उस हिदायत के मद्देनजर समझाई, जिसमें कोर्ट ने दोनों को मीडिया के सामने किसी भी प्रकार की बयानबाजी और जुलूस में शामिल होने से मना किया था। अतीक के बेटों का व्यवहार जानने वाले बताते हैं कि उमर स्वभाव से गंभीर है जबकि अली बिल्कुल अलग है।

अली का पुराना वीडियो हुआ था वायरल पिछले साल जब अली को नैनी सेंट्रल जेल से झांसी जेल स्थानांतरित किया जा रहा था तो पुलिस की रोक-टोक के बाद भी उसने मीडिया को बयान दे दिया था, जो काफी वायरल हुआ था। उसने कहा था कि- मीडिया वालों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब और न सताया जाए, जो हो गया सो हो गया। जो अन्यथा सताया जा रहा है उससे बचा लें। उसने नैनी से झांसी जेल स्थानांतरित किए जाने पर नाराजगी भी जताई थी।

दोनों ने कोर्ट से अंग्रेजी में की बात अतीक के पांचों बेटों ने अंग्रेजी माध्यम के शहर के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक सेंट जोसेफ स्कूल एंड कॉलेज से शिक्षा ग्रहण की है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दोनों ने कोर्ट में अंग्रेजी में भी बात की। कोर्ट की ओर से पूछे गए प्रश्नों का जवाब अंग्रेजी में भी दिया। ऑर्डर लिखवाने के बाद जब कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या वे आदेश समझ गए हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हुई तो दोनों ने अंग्रेजी में जवाब दिया कि वे आदेश पूरी तरह से समझ गए हैं।

उमर-अली ने मानी कोर्ट की हर शर्त अतीक की बहन परवीन कुरैशी की ओर से दायर पेरोल याचिका पर सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सफदर काजमी ने कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में परवीन को अतीक के दो बेटों का संरक्षक नियुक्त किया था। इसके बाद कोर्ट ने उमर और अली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश करने का निर्देश दिया। दोनों ने परवीन से रिश्तेदारी स्वीकार करते हुए छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने की इच्छा जताई और कोर्ट की सभी शर्तें मानने की सहमति दी।

झांसी जेल से पहली बार पेरोल पर जाएगा अली झांसी जिला कारागार में बंद कुख्यात माफिया अतीक अहमद का बड़ा बेटा अली अहमद पहली बार पैरोल पर प्रयागराज जाएगा। अली अहमद को यह पैरोल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसके छोटे भाई आबान के जनाजे में शामिल होने के लिए दी गई है। बता दें कि बीते साल 1 अक्टूबर को हाई सिक्योरिटी के बीच अली अहमद को नैनी जेल से झांसी जिला कारागार लाया गया था। अली अहमद पर उमेश पाल हत्याकांड की साजिश रचने के साथ ही रंगदारी मांगने का आरोप है।