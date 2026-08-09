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आबान का शव देख फफक पड़े उमर और अली, पहली बार देखी पिता अतीक और चाचा अशरफ की कब्र

By Pawan Kumar Sharma
वरिष्ठ संवाददाता, प्रयागराज
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आबान अहमद को शनिवार शाम को पिता और भाई की कब्र के पास सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। करीब चार साल बाद जेल से पैरोल पर कुछ घंटों के लिए बाहर आए उमर और अली छोटे भाई का शव देख फफक पड़े। दोनों पहली बार पिता अतीक, चाचा अशरफ और भाई असद की कब्र को भी देखा।

Umar and Ali cried after seeing Aban Ahmed body
आबान का शव देखकर उमर और अली रो पड़े

UP News: माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे आबान अहमद को शनिवार शाम प्रयागराज के कसारी-मसारी स्थित कब्रिस्तान में पिता और भाई की कब्र के पास सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया। दो दिन के इंतजार के बाद आबान को अंतिम विदाई दी गई। छोटे भाई के जनाजे में शामिल होने के लिए लखनऊ और झांसी जेल में बंद बड़े भाई उमर अहमद और अली अहमद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली पैरोल के बाद कड़ी पुलिस सुरक्षा में कब्रिस्तान लाया गया। दोनों भाइयों के पहुंचने की खबर पर कब्रिस्तान के बाहर हजारों की भीड़ जुट गई। भीड़ में धक्का-मुक्की और आपाधापी की स्थिति बनी तो पुलिस को कई बार हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित करना पड़ा।

करीब चार साल बाद जेल से पैरोल पर कुछ घंटों के लिए बाहर आए उमर और अली शनिवार शाम छोटे भाई आबान का शव देख फफक पड़े। दोनों ने भाई अहजम और परिवार के अन्य सदस्यों को गले लगा लिया। परिवार के करीबियों के साथ आबान के शव को कंधा देकर उमर, अली और अहजम कब्र तक पहुंचे। जहां उमर और अली ने पहली बार पिता अतीक अहमद, चाचा अशरफ और भाई असद की कब्र को भी देखा। जेल में बंद होने की वजह से साल 2023 में पिता-चाचा और भाई असद के जनाजे में दोनों शामिल नहीं हो सके थे।

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पुलिस की देखरेख में एक घंटे की हुई मुलाकात

आबान के शव को सुपुर्दे खाक के बाद शाम करीब एक घंटे तक पुलिस की देखरेख उमर और अली की भाई अहजम, बुआ परवीन कुरैशी और परिवार के अन्य सदस्यों से मुलाकात हुई। कब्रिस्तान की मस्जिद के सामने ही मुलाकात के लिए पहले से ही टेंट लगाया गया था। टेंट के अंदर ही उमर और अली की परिवार से मुलाकात कराई गई। इस दौरान टेंट को पुलिस बल ने चारों तरफ से घेरे रखा। परिवार के करीबियों ने बताया कि आबान सभी का दुलारा था। वह हर महीने दो-तीन बार अली से जेल में मिलने जाता था। बीते गुरुवार सुबह भी वह झांसी जेल अली से मिलने जा रहा था, लेकिन हाईवे पर सड़क हादसे का शिकार हो गया।

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जेल से कब्रिस्तान तक प्राइवेट गाड़ियों का काफिला

हाईकोर्ट से पैरोल मिलने के बाद शनिवार की सुबह करीब दस बजे उमर को लखनऊ जेल और अली को झांसी जेल से लेकर प्रिजन वैन में पुलिस प्रयागराज के लिए रवाना हुई थी। पुलिस सूत्रों की मानें तो प्रिजन वैन के थोड़ी दूरी पर रास्ते में एक दर्जन से अधिक प्राइवेट गाड़ियों का भी काफिला चलता रहा। इसमें कुछ गाड़ियों में नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी। हालांकि, हर जिले की सीमा पर स्थानीय पुलिस फोर्स की फ्लीट टीम शामिल रही।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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