Hindi NewsUP NewsUma Bharti there will be grand celebration on Dev Deepawali on 4th people will take dip Sangam name Modi-Yogi

देव दीपावली पर होगा भव्य आयोजन, चार को मोदी-योगी के नाम संगम में लगेगी डुबकी: उमा भारती

संक्षेप: चार नवंबर को देव दीपावली के मौके पर संगम में भारत के हर राज्य से 50 और यूपी के जिलों से हजारों की संख्या में लोग संगम पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की डुबकी लगाएंगे।

Thu, 16 Oct 2025 09:58 PMDinesh Rathour प्रयागराज
चार नवंबर को देव दीपावली के मौके पर संगम में भारत के हर राज्य से 50 और यूपी के जिलों से हजारों की संख्या में लोग संगम पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की डुबकी लगाएंगे। यह कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की ओर से गंगा सेवा संकल्प के तहत किया जा रहा है। गुरुवार को सर्किट हाउस में हुई पत्रकार वार्ता में उमा भारती ने इसकी जानकारी दी।

पूर्व मंत्री ने बताया कि संगम में पांच संकल्प के डुबकी लगाई जाएगी। पहली डुबकी पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर लगेगी तो दूसरी डुबकी महाकुम्भ में आए श्रद्धालुओं के प्रति आभार के तौर पर लगाई जाएगी। तीसरी डुबकी के जरिए प्रयागराज वासियों का आभार जताया जाएगा तो चौथी डुबकी के माध्यम से गंगा की निर्मलता और पांचवीं डुबकी से गंगा की सेवा का संकल्प लिया जाएगा। बताया कि इस कार्यक्रम में देश के कोने-कोने से साधु संतों, गंगा भक्तों, हिमालय पर रहने वाली गंगा पुत्री तपस्विनियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि गंगा हमारी सांस्कृतिक धरोहर है जो तपस्वियों के तप से इस धरा पर अवतरित हुई है। गंगा, गऊ, गीता और गायत्री मंत्र भारत की आत्मा है, जो कभी मर नहीं सकती। उन्होंने कहा गंगा भक्ति और शक्ति का मार्ग है। गंगा की निर्मलता को बनाएं रखने में समाज की अहम भूमिका होती है। बताया कि 2010 में उन्होंने गंगा यात्रा की शुरुआत की थी, जो 2012 में एक उफान में बदल गई थी। 2014 में जब केंद्र में भाजपा की सरकार बनी तो पहली बार नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत हुई। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, यमुनापार जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला, बीजेपी नेता योगेश शुक्ला, विधायक पीयूष रंजन निषाद, राजेश केसरवानी, विनय शुक्ला समेत कई लोग मौजूद रहे। वहीं, शाम को पूर्व केंद्रीय मंत्री रामघाट पर आयोजित गंगा आरती में शामिल हुईं जहां उन्होंने मां गंगा की आराधना भी की।