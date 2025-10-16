देव दीपावली पर होगा भव्य आयोजन, चार को मोदी-योगी के नाम संगम में लगेगी डुबकी: उमा भारती

संक्षेप: चार नवंबर को देव दीपावली के मौके पर संगम में भारत के हर राज्य से 50 और यूपी के जिलों से हजारों की संख्या में लोग संगम पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की डुबकी लगाएंगे।

चार नवंबर को देव दीपावली के मौके पर संगम में भारत के हर राज्य से 50 और यूपी के जिलों से हजारों की संख्या में लोग संगम पहुंचकर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम की डुबकी लगाएंगे। यह कार्यक्रम पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती की ओर से गंगा सेवा संकल्प के तहत किया जा रहा है। गुरुवार को सर्किट हाउस में हुई पत्रकार वार्ता में उमा भारती ने इसकी जानकारी दी।

पूर्व मंत्री ने बताया कि संगम में पांच संकल्प के डुबकी लगाई जाएगी। पहली डुबकी पीएम मोदी और सीएम योगी के नाम पर लगेगी तो दूसरी डुबकी महाकुम्भ में आए श्रद्धालुओं के प्रति आभार के तौर पर लगाई जाएगी। तीसरी डुबकी के जरिए प्रयागराज वासियों का आभार जताया जाएगा तो चौथी डुबकी के माध्यम से गंगा की निर्मलता और पांचवीं डुबकी से गंगा की सेवा का संकल्प लिया जाएगा। बताया कि इस कार्यक्रम में देश के कोने-कोने से साधु संतों, गंगा भक्तों, हिमालय पर रहने वाली गंगा पुत्री तपस्विनियों को भी आमंत्रित किया जाएगा।