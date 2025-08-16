भाजपा को पिछड़ों-दलितों को साथ लेकर चलना होगा, बराबर कुर्सी देनी होगी, यूपी पहुंचीं उमा भारती की दो टूक

मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की बेहद मुखर नेता कही जाने वाली उमा भारती शनिवार को यूपी के बरेली पहुंचीं। इस दौरान एक समारोह में दो टूक कहा कि भाजपा को पिछड़ों-दलितों को साथ लेकर चलना होगा। उन्हें बराबर कुर्सी देनी होगी। कहा कि पिछड़ों और दलितों के बिना भाजपा राजनीति नहीं कर सकती है।

पिछड़े और दलितों के बिना भाजपा राजनीति नहीं कर सकती है। उन्हें सभी को साथ लेकर चलना होगा और बराबर में कुर्सी देनी होगी। यह कहना है मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा की फायर ब्रांड नेता साध्वी उमा भारती का। उमा भारती शनिवार को यूपी के बरेली पहुंची थीं। बरेली के आंवला कस्बे में लोधी राजपूत कल्याण समिति के तत्वावधान में वीरागंना रानी अवंतीबाई लोधी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान मोदी सरकार में मंत्री बीएल वर्मा योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। उमा भारती की इस तरह से सार्वजनिक रूप से पिछड़ों और दलितों को लेकर अपनी ही पार्टी को दी गई नसीहत की आयोजन के बाद भी काफी चर्चा होती रही।

प्रतिमा अनावरण के बाद जनसभा को संबोधित करते उमा भारती ने कहा कि लोधी समाज ने एकजुट होकर भाजपा को सत्ता तक पहुंचाया है, इसके बाद अन्य पिछड़े समाजों को भी भाजपा में अपना हित नजर आया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण में दलितों और पिछड़ों को बराबर की हिस्सेदारी चाहिए। महिला विधेयक में यह तय किया जाए कि उन्हें कितना आरक्षण निश्चित रूप से दिया जाएगा। इसके लिए उनका संघर्ष जारी रहेगा।

साध्वी ने कहा कि हम पिछड़े लोग देश और समाज के लिए बलिदान देने और हल चलाकर मेहनत से चीजों को हासिल करते हैं। साजिश और चापलूसी की राजनीतिक नहीं करते हैं, इसीलिए कभी-कभी राजनैतिक धोखे का शिकार हो जाते हैं। अब हम जागरूक हो गए हैं, धोखेबाज लोगों को सही समय पर सही जबाब देना भी जानते हैं।