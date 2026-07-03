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गोरखपुर में UKG के छात्र की अपहरण के बाद हत्या; किराएदार ने किया सनसनीखेज मर्डर

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
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गोरखपुर में UKG के छात्र की अपहरण के बाद हत्या की वारदात सामने आई है। शुक्रवार को उसका शव बरामद किया गया।हिरासत में लिए गए किराएदार ने जुर्म कबूल किया । पुलिस पूछताछ कर रही है।

गोरखपुर में UKG के छात्र की अपहरण के बाद हत्या; किराएदार ने किया सनसनीखेज मर्डर

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बच्चे का सनसनीखेज मर्डर सामने आया है। सहजनवा कस्बे के वार्ड संख्या-9 पिपरा नई कॉलोनी से लापता छह साल के मासूम की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। शुक्रवार को उसका शव घर से 500 मीटर दूर लुचुई रेलवे ओवरब्रिज के नीचे एक बंद मकान के पीछे खुले कमरे से बरामद किया गया। पुलिस ने किरायेदार युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसके बाद उसकी निशानदेही पर शव बरामद किया गया। आरोपी संतकबीरनगर जिले का रहने वाला है। प्रारंभिक जांच में गला दबाकर हत्या करने की आशंका जताई जा रही है।

पिपरा नई कॉलोनी निवासी विनय सिंह उर्फ कन्हैया का छह वर्षीय पुत्र अंशुमान सिंह यूकेजी का छात्र है। वह गुरुवार शाम करीब पांच बजे घर के बाहर फुल्की खाने गया था। कुछ देर बाद घर लौटा और फिर बाहर निकल गया। देर शाम तक वापस नहीं आने पर परिजनों ने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। रात में पुलिस को सूचना दी गई, जिस पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया। पूरी रात पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले और खोजी कुत्ते की मदद से बच्चे की तलाश की।

जांच के दौरान एक मैरेज हॉल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में बच्चा घर में किराये पर रहने वाले युवक कल्पेश के साथ जाता दिखाई दिया। इसके बाद पुलिस ने कल्पेश को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। पुलिस सूत्रों के अनुसार, कल्पेश ने पुलिस को पहले काफी गुमराह किया। कड़ाई करने पर वह टूट गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव बरामद किया। अंशुमान मूल रूप से सहजनवा थाना क्षेत्र के टिकरियाखोर गांव निवासी परिवार का बड़ा बेटा था। परिवार वर्तमान में सहजनवा कस्बे के वार्ड संख्या-9 पिपरा नई कॉलोनी में अपने मकान में रहता है।

बच्चे के चेहरे-गले पर मिले चोट के निशान

प्रारंभिक जांच में बच्चे के चेहरे और गले पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस को आशंका है कि मासूम की गला दबाकर हत्या की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण और अन्य तथ्यों की आधिकारिक पुष्टि होगी।

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एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने बताया कि सहजनवा में एक बच्चे की हत्या कर दी गई है। बच्चा गुरुवार की शाम से लापता था। हत्या के आरोप में घर के किरायेदार को पकड़ा गया है। उसने जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी।

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Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey

दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।

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