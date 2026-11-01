UGC न था, न आएगा और न रहेगा, ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा बयान, राहुल पर भी निशाना साधा
बागपत पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, यूजीसी न था और न आएगा। ब्रजभूषण सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें बुद्धिहीन बताया।
बागपत, हिन्दुस्तान संवाद। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर सीजेपी, यूजीसी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। यूजीसी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि यूजीसी न था, न आएगा और न रहेगा। उन्होंने कहा कि हम जो बोलते हैं, सोच-समझकर बोलते हैं। उन्होंने सीजेपी के आंदोलन को युवाओं को बरगलाने वाला और विदेश से फंडिंग का आरोप लगाया।
बृजभूषण शरण सिंह रविवार को बागपत के पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में आयोजित क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन में शामिल होने पहुंचे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को बरगलाकर उकसाया जा रहा है। युवाओं को इस तरह के आंदोलनों में शामिल होने के बजाय सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इनके आंदोलन के लिए विदेश से फंड आता है। व्यापारी लोग समझाकर थक गए, दिवाली का समय है, लेकिन आंदोलन करना है इन्हें। व्यापारियों ने भी आंदोलन से जुड़े लोगों को समझाने का प्रयास किया था, लेकिन उनकी बात नहीं मानी।
55 साल के हो गए हैं लेकिन बुद्धिमान नहीं बने
संबोधन के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी को निशाने पर लिया। देश की दुर्दशा को देखते हैं तो मैं कांग्रेस को सबसे अधिक कोसता हूं। 55 साल के हो गए, लेकिन बुद्धिमान नहीं बने। विपक्ष का नेता ऐसा हो गया है जैसे बन्दर नाच रहा हो। कभी इस डाल पर तो कभी इस डाल पर। जब बन्दर बाबा को देखता हूं तो दुख होता है। राज ठाकरे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मुंबई में उत्तर भारतीयों से मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता ऐसे हो गए हैं जैसे बंदर नाच रहा हो, कभी इस डाल पर तो कभी उस डाल पर।
दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा
अपने चिरपरिचित अंदाज में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उनका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। दबदबा बनाने के लिए सुबह चार बजे उठना पड़ता है। इसके लिए मेहनत और अनुशासन जरूरी है। अपनी दिनचर्या का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वह गायों को गुड़ खिलाते हैं, भैंसों को चारा भी डालते हैं और खेती भी करते हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए नियमित परिश्रम और अनुशासन जरूरी है।
महासम्मेलन में एकजुटता पर दिया जोर
क्षत्रिय स्वाभिमान महासम्मेलन में समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सम्मेलन के दौरान समाज की एकजुटता, स्वाभिमान और सामाजिक विषयों पर चर्चा हुई। कार्यक्रम में समाज की एकता और आपसी सहयोग को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। वक्ताओं ने युवाओं को संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों से जोड़ने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से नई पीढ़ी को समाज के इतिहास और गौरवशाली परंपराओं की जानकारी मिलती है। कार्यक्रम में सुनील चौहान, प्रदीप ठाकुर, मोनू चौहान, सुदेश चौहान, हरीश चौधरी समेत काफी लोग मौजूद रहे।
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
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लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।